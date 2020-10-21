Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #Футбол #Лига чемпионов #Аталанта #Мидтьюлланд

Миранчук дебютировал за «Аталанту»

21 октября, 23:36

Алексей Миранчук вышел на замену в игре «Аталанты» и «Мидтьюлланда». Он заменил Дувана Сапату. Это первая игра Миранчука в составе «Аталанты».

В Серии А Миранчук впервые попал в заявку на матч «Аталанты» и «Наполи». Тогда «Аталанта» проиграла со счетом 1:4. Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.

«Аталанта» купила его у «Локомотива» в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается в 14,5 миллиона евро.

Старт сезона в Италии Миранчук пропустил из-за травмы, которую получил еще в матче «Локомотива» и «Спартака». Он восстановился только во время перерыва на игры сборных.

Таким был матч «Аталанты» и «Мидтьюлланда»:

Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
0:4
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 26
Гомес 36
Муриэль 42
Миранчук 89
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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