Миранчук дебютировал за «Аталанту»

В Серии А Миранчук впервые попал в заявку на матч «Аталанты» и «Наполи». Тогда «Аталанта» проиграла со счетом 1:4. Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.

«Аталанта» купила его у «Локомотива» в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается в 14,5 миллиона евро.

Старт сезона в Италии Миранчук пропустил из-за травмы, которую получил еще в матче «Локомотива» и «Спартака». Он восстановился только во время перерыва на игры сборных.

Таким был матч «Аталанты» и «Мидтьюлланда»: