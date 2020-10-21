Алексей Миранчук
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Миранчук дебютировал за «Аталанту»
21 октября, 23:36
Алексей Миранчук вышел на замену в игре «Аталанты» и «Мидтьюлланда». Он заменил Дувана Сапату. Это первая игра Миранчука в составе «Аталанты».
В Серии А Миранчук впервые попал в заявку на матч «Аталанты» и «Наполи». Тогда «Аталанта» проиграла со счетом 1:4. Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.
«Аталанта» купила его у «Локомотива» в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается в 14,5 миллиона евро.
Старт сезона в Италии Миранчук пропустил из-за травмы, которую получил еще в матче «Локомотива» и «Спартака». Он восстановился только во время перерыва на игры сборных.
Таким был матч «Аталанты» и «Мидтьюлланда»:
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