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Сайт
www.sampdoria.it/home-page/
Страна
Италия
Стадион
Луиджи Феррарис
Тренер
Клаудио Раньери
К. Раньери
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Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16
Из-за коронавируса Бернардески изолировался от семьи и жертвует деньги больницам
#Федерико Бернардески
13 марта, 00:48
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»
#Фернандо
30 июля 2019, 17:05