Футболист «Сампдории» поменял номер из-за глобального потепления. Однажды он пересадил всю команду на велосипеды
В 2015 году в Париже участники одной из конференций ООН подписали большое соглашение об ограничении темпов глобального потепления. Его суть:
- Цель – удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней. При приложении усилий – до 1,5 градусов Цельсия.
- Задача – построение климатически нейтрального мира к середине XXI века.
- К 2020 году страны отправили подписанную стратегию, направленную на уменьшение выбросов парниковых газов.
- Парижское соглашение обязывает страны обмениваться технологическими наработками и обеспечивать всякого рода поддержку (в том числе и финансовую) всем нуждающимся странам.
- С 2024 года все участники Парижского соглашения должны отчитываться о принятых мерах по борьбе с глобальным потеплением.
В июле-2019 в «Сампдорию» из «Херенвена» перешел норвежец Мортен Торсбю. В «Сампдории» 8-й номер, который Торсбю носил в «Херенвене», был занят. Поэтому он взял 18-й и говорил: «Моя любая восьмерка занята. Это не проблема, что теперь я 18-й. Я расцениваю это так: единичка обязывает всегда идти вперед, а рядом с ней есть любимая восьмерка».
Под 18-м номером Торсбю отыграл два года, а теперь резко поменял его – на 2-й. Причина – как раз внимание к глобальному потеплению через Парижское соглашение.
Торсбю все объяснил в подкасте BroPod:
💬 «Я много задумывался об экологических проблемах в подростковом возрасте, когда только начинал играть в футбол. Но спорт для меня в то время был главной задачей».
💬 «Я хотел принести пользу всем. Некоторые мои знакомые говорили: «Что ты сделаешь? У нас огромный экологический кризис, а ты играешь в футбол. В твоих желаниях нет никакого смысла».
💬 «Я даже как-то подумал, что больше не хочу заниматься футболом. Я поговорил с моими родителями, и мы пришли к выводу: нужно использовать свою жизнь и свою карьеру, чтобы бороться за действительно важное. И лучшее, что я могу сделать – стать как можно лучше в футболе и продолжать говорить об этих важных вопросах».
💬 «Речь идет об осведомленности. Люди должны знать о последствиях каждого решения, которое они принимают».
Глобальный интерес к защите природы у Торсбю возник в 18 лет, когда он только приехал в «Херенвен». В Голландии у него было не так много знакомых, поэтому он налег на литературу – в том числе и про экологию. Тогда же Торсбю сформировал для себя важнейший тезис: окружающий мир остро нуждается в помощи человека. Первое время Торсбю просто рассказывал о проблеме партнерам по «Херенвену» и пытался привлечь к обсуждению клуб. «Херенвен» поддерживал и даже обязал футболистов добираться на тренировки исключительно на велосипедах. Потом Торсбю понял: чтобы создать эффект массовости, нужно и говорить на большую аудиторию.
В Италии протолкнуть идею с велосипедами не получилось (в Голландии велопрогулки – часть культуры, в Италии – нет). Зато Торсбю встретился с министром окружающей среды и защиты суши и моря Италии и обсудил создание фонда We Play Green – сообщество футболистов, которым также обращают внимание на проблемы загрязнения природы.
Торсбю и охрана природы:
🌲 После завершения карьеры планирует заняться этим вопросом вплотную – в родной Норвегии.
🐻 Мечтает о встрече с Гретой Тунберг, взгляды которой считает идеальными для современной молодежи.
🤝 Знаком с другим экоактивистом среди футболистов – Эктором Бельерином. Однажды Торсбю пришел к нему в подкаст, где они вместе обсудили негативное влияние человека на окружающую среду.
💨 Торсбю волнуется о вреде, создаваемом самолетами. Он перечисляет пожертвования в различные компании, контролирующие выбросы вредных веществ в атмосферу. Сам говорит, что с удовольствием добирался бы на все матчи на поездах или автомобиле, но это отнимает много времени и сил.
🌳 Торсбю сократил в рационе пищу животного происхождения.
🐢 Он заручился поддержкой правительства Норвегии в вопросе охраны некоторых редких видов животных. Точнее, не он, а частная компания его знакомого, занимающаяся этим вопросом. Торсбю своим статусом помог организовать ряд важных встреч.
«Мы живем на огромной и самой прекрасной планете в космосе. Но мы часто наплевательски относимся к ней. Когда-нибудь это больно ударит по человечеству. Но сейчас у нас есть возможность предотвратить глобальную экологическую катастрофу. Я выступаю не ради славы и авторитета – мне абсолютно все равно на это. Моя роль заключается в поднятии важнейших вопросов, ответы на которые обеспечат здоровую жизнь поколениям после нас».