Футболист «Сампдории» поменял номер из-за глобального потепления. Однажды он пересадил всю команду на велосипеды

Торсбю все объяснил в подкасте BroPod:

💬 «Я много задумывался об экологических проблемах в подростковом возрасте, когда только начинал играть в футбол. Но спорт для меня в то время был главной задачей».

💬 «Я хотел принести пользу всем. Некоторые мои знакомые говорили: «Что ты сделаешь? У нас огромный экологический кризис, а ты играешь в футбол. В твоих желаниях нет никакого смысла».

💬 «Я даже как-то подумал, что больше не хочу заниматься футболом. Я поговорил с моими родителями, и мы пришли к выводу: нужно использовать свою жизнь и свою карьеру, чтобы бороться за действительно важное. И лучшее, что я могу сделать – стать как можно лучше в футболе и продолжать говорить об этих важных вопросах».

💬 «Речь идет об осведомленности. Люди должны знать о последствиях каждого решения, которое они принимают».

Глобальный интерес к защите природы у Торсбю возник в 18 лет, когда он только приехал в «Херенвен». В Голландии у него было не так много знакомых, поэтому он налег на литературу – в том числе и про экологию. Тогда же Торсбю сформировал для себя важнейший тезис: окружающий мир остро нуждается в помощи человека. Первое время Торсбю просто рассказывал о проблеме партнерам по «Херенвену» и пытался привлечь к обсуждению клуб. «Херенвен» поддерживал и даже обязал футболистов добираться на тренировки исключительно на велосипедах. Потом Торсбю понял: чтобы создать эффект массовости, нужно и говорить на большую аудиторию.

В Италии протолкнуть идею с велосипедами не получилось (в Голландии велопрогулки – часть культуры, в Италии – нет). Зато Торсбю встретился с министром окружающей среды и защиты суши и моря Италии и обсудил создание фонда We Play Green – сообщество футболистов, которым также обращают внимание на проблемы загрязнения природы.