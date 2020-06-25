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#мир #Олимпиада

К 2050 году английские стадионы затопит, а зимние Олимпиады никто не проведет. Главное из доклада о глобальном потеплении

25 июня, 11:35
Михаил Морозов

Keystone Press Agency / Global Look Press

Социолог и активист Дэвид Голдблатт выпустил доклад на тему влияния глобального потепления на мировой спорт в будущем. 

Ключевые пункты оттуда:

• К 2050 году 23 из 92 профессиональных клубов Англии столкнутся с частичным или полным затоплением своих стадионов. Например, проблему будут у «Саутгемптона», «Норвича», «Челси» и «Вест Хэма».

• В других странах проблемы с затоплением будут у стадионов «Бордо», «Вердера», «Аякса», «Фейеноорда» и других.

• Повышение уровня моря помешает полям для гольфа.

• Для фанатов на трибунах – больший риск тепловых ударов, чем раньше.

• Из 19 мест, где проходили зимние Олимпиады, принять игры в 2050 году смогли бы только десять, а в 2080-м – только шесть. И Сочи не в их числе: там до конца трассы не добралось на 5% больше спортсменов, чем на ОИ-2010 в Ванкувере, а количество травм выросло на 9% – из-за качества снега.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

• Выбросы углекислого газа от спортивных мероприятий в мире равны минимум выбросам целой Анголы, максимум – Испании.

ООН уже озаботилась этим вопросом и собирается добиться к 2050 году сокращения выброса парниковых газов до нуля (программа «Гонка к нулю»). Осенью 2021-го в Глазго пройдет Международный саммит по климатическим изменениям, а «Гонка к нулю» там – часть проекта. Но Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) считает, что в запасе остается не 30 лет, как считает ООН, а 10.

Последствия жары в последние годы для спортсменов:

• Участившиеся жалобы на жаркую погоду на теннисном US Open.

• Отмена соревнования по триатлону и других спортивных мероприятий в Нью-Йорке.

• Дополнительные паузы во время матчей женского ЧМ по футболу и Кубка Африки.

• Госпитализация капитана сборной Англии по крикету.

• Тайфун помешал регбийным матчам в Японии.

• Пожары испортили Australian Open в начале 2020-го.

Выброс диоксида углерода во время летних Олимпиад стремительно увеличивался:

  • Пекин-2008: 1,2 млн тонн
  • Лондон-2012: 3,4
  • Рио-2016: 3,6

Зимних – тоже:

  • Ванкувер-2010: 0,25 млн тонн
  • Сочи-2014: 0,52
  • Пхенчхан-2018: 1,59

В Арктике теплеет быстрее, чем на остальной планете

Keystone Press Agency / Global Look Press

Доклад заказали активисты Rapid Transition Alliance, выступающие за более быстрое реагирование на изменение климата. Один из них – Эндрю Симмс – считает, что первым шагом будет прекращение спонсорской поддержки со стороны компаний, которые работают с топливом. Спорт, по его мнению, имеет необходимое влияние – за ним последуют и другие организации.

2050-й год считается ориентиром во многих исследованиях – средняя температура на планете к этому времени вырастет на 1,4 градуса.

Например, в Австралии аналитики Breakthrough — National Centre for Climate Restoration посчитали глобальное потепление наиболее серьезной угрозой для жизни человечества после ядерной войны. По их прогнозам, при отсутствии поиска альтернативных источников энергии к этому времени средняя температура воздуха вырастет на три градуса, нормой станут наводнение и лесные пожары, а вооруженных конфликтов станет больше из-за битвы за ресурсы.

BBC прогнозирует, что к этому времени человечество может лишиться популярных продуктов вроде кофе, пива, коньяка, шоколада и арахиса – из-за специфических условий роста их компонентов.

The Atlantic предупреждает, что из-за жары количество самоубийств в США достигнет более 26 тысяч – связь между ними уже нашли.

До 37% видов живых существ окажутся перед риском вымирания, например, существенно сократится количество полярных медведей.

dpa / Global Look Press

Россия подписала Парижское соглашение по климату в апреле 2016 года, а ратифицировала его через три года. «Непонятны причины этого потепления, ведь ответа до сих пор нет, – говорил Владимир Путин. – И так называемые антропогенные выбросы, скорее всего, не основная причина этого потепления. Это могут быть изменения глобального характера, космические изменения, сдвиги какие-то, невидимые для нас, в галактике, и все, мы даже не понимаем что происходит».

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