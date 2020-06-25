К 2050 году английские стадионы затопит, а зимние Олимпиады никто не проведет. Главное из доклада о глобальном потеплении

Социолог и активист Дэвид Голдблатт выпустил доклад на тему влияния глобального потепления на мировой спорт в будущем.

Ключевые пункты оттуда:

• К 2050 году 23 из 92 профессиональных клубов Англии столкнутся с частичным или полным затоплением своих стадионов. Например, проблему будут у «Саутгемптона», «Норвича», «Челси» и «Вест Хэма».

• В других странах проблемы с затоплением будут у стадионов «Бордо», «Вердера», «Аякса», «Фейеноорда» и других.

• Повышение уровня моря помешает полям для гольфа.

• Для фанатов на трибунах – больший риск тепловых ударов, чем раньше.

• Из 19 мест, где проходили зимние Олимпиады, принять игры в 2050 году смогли бы только десять, а в 2080-м – только шесть. И Сочи не в их числе: там до конца трассы не добралось на 5% больше спортсменов, чем на ОИ-2010 в Ванкувере, а количество травм выросло на 9% – из-за качества снега.