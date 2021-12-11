Маноло Габбьядини
Серия А
Дженоа
Сампдория
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#Маноло Габбьядини #Серия А #Дженоа #Сампдория

Игрок «Сампдории» ушел на замену после отмены его гола из-за офсайда. Когда судья посмотрел повтор и засчитал мяч, праздновала вся скамейка

час назад
Егоров Илья

AFLO/Global Look Press

У «Дженоа» сложное начало сезона. После 17 матчей в Серии А у клуба всего лишь 10 очков. Он идет на предпоследнем месте (а если «Салернитана» обыграет «Фиорентину» 11 декабря, то «Дженоа» свалится на последнее). «Дженоа» не побеждает с 12 сентября: с того момента было 14 матчей, в них у клуба было семь ничьих и семь поражений. А в последних пяти встречах командой руководил Андрей Шевченко. Его статистика:

❌ Поражение от «Ромы» 0:2.

➖ Ничья с «Удинезе» 0:0.

❌ Поражение от «Милана» 0:3.

❌ Поражение от «Ювентуса» 0:2.

❌ Поражение от «Сампдории» 1:3.

Последняя встреча – очень слабая игра и закономерный проигрыш в генуэзском дерби. Главным героем встречи стал Маноло Габбьядини, оформивший дубль.

Вот его первый мяч уже на седьмой минуте встречи:

А вот второй, который стал спорным:

Сначала арбитр Даниэле Довери отменил мяч, потому что Франческо Капуто находился вне игры. Потом Довери посмотрел повтор и убедился, что Капуто был в правильном положении.

Положение Капуто во время голевой атаки

ютуб-канал Серии А

В это время тренер «Сампдории» Роберто Д’Аверса уже убрал Габбьядини и выпустил на его место Валерио Верре.

Как только Довери сигнализировал, что мяч засчитан, скамейка запасных «Сампдории» отпраздновала этот гол вместе с Габбьядини.

Keystone Press Agency/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Правда, Серия А засчитала этот мяч как автогол защитника Зиньо Ванхесдена.

официальный сайт Серии А

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Егоров Илья
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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