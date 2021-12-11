Игрок «Сампдории» ушел на замену после отмены его гола из-за офсайда. Когда судья посмотрел повтор и засчитал мяч, праздновала вся скамейка

В это время тренер «Сампдории» Роберто Д’Аверса уже убрал Габбьядини и выпустил на его место Валерио Верре.

Как только Довери сигнализировал, что мяч засчитан, скамейка запасных «Сампдории» отпраздновала этот гол вместе с Габбьядини.