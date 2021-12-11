Игрок «Сампдории» ушел на замену после отмены его гола из-за офсайда. Когда судья посмотрел повтор и засчитал мяч, праздновала вся скамейка
У «Дженоа» сложное начало сезона. После 17 матчей в Серии А у клуба всего лишь 10 очков. Он идет на предпоследнем месте (а если «Салернитана» обыграет «Фиорентину» 11 декабря, то «Дженоа» свалится на последнее). «Дженоа» не побеждает с 12 сентября: с того момента было 14 матчей, в них у клуба было семь ничьих и семь поражений. А в последних пяти встречах командой руководил Андрей Шевченко. Его статистика:
❌ Поражение от «Ромы» 0:2.
➖ Ничья с «Удинезе» 0:0.
❌ Поражение от «Милана» 0:3.
❌ Поражение от «Ювентуса» 0:2.
❌ Поражение от «Сампдории» 1:3.
Последняя встреча – очень слабая игра и закономерный проигрыш в генуэзском дерби. Главным героем встречи стал Маноло Габбьядини, оформивший дубль.
Вот его первый мяч уже на седьмой минуте встречи:
А вот второй, который стал спорным:
Сначала арбитр Даниэле Довери отменил мяч, потому что Франческо Капуто находился вне игры. Потом Довери посмотрел повтор и убедился, что Капуто был в правильном положении.
В это время тренер «Сампдории» Роберто Д’Аверса уже убрал Габбьядини и выпустил на его место Валерио Верре.
Как только Довери сигнализировал, что мяч засчитан, скамейка запасных «Сампдории» отпраздновала этот гол вместе с Габбьядини.
Правда, Серия А засчитала этот мяч как автогол защитника Зиньо Ванхесдена.