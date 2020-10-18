Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего

Какие еще интересности:

📌 РПЛ на седьмом месте по тратам в это трансферное окно. Больше всех потратили клубы АПЛ – 1,41 миллиарда евро. Сразу за Россией идет Чемпионшип – 128 миллионов.

📌 Алексей Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар». Дмитрий Чистяков стал игроком «Зенита». Трансферы оформили так поздно, что оба игрока не попали в заявку на ЛЧ.

📌 «Зенит» отдал Ригони в «Эльче». До сих пор ничего не ясно по деталям этого трансфера. «Эльче» назвал его сезонной арендой, «Зенит» – полноценной продажей.

📌 Кирилл Панченко сменил сразу два клуба за одно окно. Сначала он пришел в «Тамбов» свободным агентом, но уже через два месяца ушел в «Арсенал» за 300 тысяч евро.

📌 «Химки» официально не заплатили ни копейки за трансферы. Но подписали четырех свободных агентов и взяли в аренду восемь футболистов.