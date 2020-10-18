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#РПЛ #Футбол #Зенит #Алексей Миранчук #Александр Кокорин #Виктор Мозес #Химки #Эльдор Шомуродов #Деян Ловрен #Вендел #Максимилиан Филипп #Зе Луиш #Урош Спаич #Гус Тиль

Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего

18 октября, 00:20
Николай Живоглядов
Александр Плеханов

ФК «Спартак»

В России официально закрыто трансферное окно.

Кто пришел:

Вендел («Спортинг» – «Зенит»)

Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак», свободный агент)

Зе Луиш («Порту» – «Локомотив»)

Деян Ловрен («Ливерпуль» – «Зенит»)

Виктор Мозес («Челси» – «Спартак», аренда)

Кто ушел:

Алексей Миранчук («Локомотив» – «Аталанта»)

Эльдор Шомуродов («Ростов» – «Дженоа»)

Максимилиан Филипп («Динамо» – «Вольфсбург», аренда)

Гус Тиль («Спартак» – «Фрайбург», аренда)

Урош Спаич («Краснодар» – «Фейеноорд», аренда)

Что по деньгам (цифры по Transfermarkt):

Николай Живоглядов, Гол.ру

Какие еще интересности:

📌 РПЛ на седьмом месте по тратам в это трансферное окно. Больше всех потратили клубы АПЛ – 1,41 миллиарда евро. Сразу за Россией идет Чемпионшип – 128 миллионов.

📌 Алексей Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар». Дмитрий Чистяков стал игроком «Зенита». Трансферы оформили так поздно, что оба игрока не попали в заявку на ЛЧ.

📌 «Зенит» отдал Ригони в «Эльче». До сих пор ничего не ясно по деталям этого трансфера. «Эльче» назвал его сезонной арендой, «Зенит» – полноценной продажей.

📌 Кирилл Панченко сменил сразу два клуба за одно окно. Сначала он пришел в «Тамбов» свободным агентом, но уже через два месяца ушел в «Арсенал» за 300 тысяч евро.

📌 «Химки» официально не заплатили ни копейки за трансферы. Но подписали четырех свободных агентов и взяли в аренду восемь футболистов.

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#Деян Ловрен
#Вендел
#Максимилиан Филипп
#Зе Луиш
#Урош Спаич
#Гус Тиль