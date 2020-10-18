Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
В России официально закрыто трансферное окно.
Кто пришел:
✅ Вендел («Спортинг» – «Зенит»)
✅ Александр Кокорин («Зенит» – «Спартак», свободный агент)
✅ Зе Луиш («Порту» – «Локомотив»)
✅ Деян Ловрен («Ливерпуль» – «Зенит»)
✅ Виктор Мозес («Челси» – «Спартак», аренда)
Кто ушел:
❌ Алексей Миранчук («Локомотив» – «Аталанта»)
❌ Эльдор Шомуродов («Ростов» – «Дженоа»)
❌ Максимилиан Филипп («Динамо» – «Вольфсбург», аренда)
❌ Гус Тиль («Спартак» – «Фрайбург», аренда)
❌ Урош Спаич («Краснодар» – «Фейеноорд», аренда)
Что по деньгам (цифры по Transfermarkt):
Какие еще интересности:
📌 РПЛ на седьмом месте по тратам в это трансферное окно. Больше всех потратили клубы АПЛ – 1,41 миллиарда евро. Сразу за Россией идет Чемпионшип – 128 миллионов.
📌 Алексей Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар». Дмитрий Чистяков стал игроком «Зенита». Трансферы оформили так поздно, что оба игрока не попали в заявку на ЛЧ.
📌 «Зенит» отдал Ригони в «Эльче». До сих пор ничего не ясно по деталям этого трансфера. «Эльче» назвал его сезонной арендой, «Зенит» – полноценной продажей.
📌 Кирилл Панченко сменил сразу два клуба за одно окно. Сначала он пришел в «Тамбов» свободным агентом, но уже через два месяца ушел в «Арсенал» за 300 тысяч евро.
📌 «Химки» официально не заплатили ни копейки за трансферы. Но подписали четырех свободных агентов и взяли в аренду восемь футболистов.