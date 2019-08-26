Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эльдор Шомуродов
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Ростов
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
29 июня 1995 (24) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
#Эльдор Шомуродов
26 августа 2019, 20:19
«Ростов» теперь второй. Но бодрый старт команды Карпина уже привычен
#Ростов
12 августа 2019, 21:27
«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ
#РПЛ
03 августа 2019, 18:00
Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль
#Валерий Карпин
19 июля 2019, 15:10
Игрок «Ростова» забил гол, бегая в синей плавательной шапочке
#Эльдор Шомуродов
05 мая 2019, 22:02