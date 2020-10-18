Эльдор Шомуродов
№61
Нападающий
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Команда
Дженоа
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
29 июня 1995 (25) лет
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
#Эльдор Шомуродов
19 января, 15:44
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
Шомуродов не забивал 208 дней. Забил, когда «Ростов» вылетел из Лиги Европы
#Ростов
24 сентября 2020, 21:23
Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
#Эльдор Шомуродов
26 августа 2019, 20:19
«Ростов» теперь второй. Но бодрый старт команды Карпина уже привычен
#Ростов
12 августа 2019, 21:27
«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ
#РПЛ
03 августа 2019, 18:00
Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль
#Валерий Карпин
19 июля 2019, 15:10
Игрок «Ростова» забил гол, бегая в синей плавательной шапочке
#Эльдор Шомуродов
05 мая 2019, 22:02