Игрок «Ростова» забил гол, бегая в синей плавательной шапочке

На 79-й минуте матча Александр Мартынович столкнулся с нападающим «Ростова» Шомуродовым. Первому замотали голову. Шомуродов же надел плавательную шапочку, чтобы рана не кровоточила после столкновения. На самом деле мы не знаем точно, действительно ли это шапка для плавания или просто очень похожее на нее специальное медицинское оборудование. Когда (если) клуб расскажет об этом, мы обязательно сделаем апдейт этого материала.