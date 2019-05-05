Эльдор Шомуродов
РПЛ
Ростов
Игрок «Ростова» забил гол, бегая в синей плавательной шапочке
05 мая 2019, 22:02
На 79-й минуте матча Александр Мартынович столкнулся с нападающим «Ростова» Шомуродовым. Первому замотали голову. Шомуродов же надел плавательную шапочку, чтобы рана не кровоточила после столкновения. На самом деле мы не знаем точно, действительно ли это шапка для плавания или просто очень похожее на нее специальное медицинское оборудование. Когда (если) клуб расскажет об этом, мы обязательно сделаем апдейт этого материала.
Шомуродов в итоге забил: головой замкнул классную передачу Еременко и принес «Ростову» ничью (1:1).
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