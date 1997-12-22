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Гус Тиль
№8
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 дек. 1997 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили
#Спартак
19 октября 2019, 18:58
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05