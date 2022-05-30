Как 30 русских футболистов в Европе и Азии провели этот сезон
Очень кратко вспоминаем, как там наши вне России: кто часто играл, кто забивал, а кто стал чемпионом.
🇪🇸 Денис Черышев в «Валенсии»: забил на Кубок, а в Примере выходил в старте всего в пяти играх (еще 12 раз – на замену). Единственное результативное действие – ассист в начале сезона. Да и клуб финишировал лишь девятым.
🇪🇸 Никита Иосифов в «Вильярреале»: дебютировал в Примере в январе, выйдя в самом конце. За резерв играл стабильно – 28 матчей, даже есть пять голов.
🇪🇸 Эдгар Севикян в «Леванте»: не слишком часто выступал за резерв, а в Примере за два последних года у него только восемь минут в декабре 2020-го. «Леванте» из Примеры вылетел.
🇪🇸 Николай Обольский в «Культурале»: у экс-форварда «Динамо» один гол в десяти матчах. Его клуб занял в одной из групп Д3 12-е место. Обольский играет в нем с лета 2020-го.
🇮🇹 Алексей Миранчук в «Аталанте»: 2+5 по «гол плюс пас» в Серии А, но место в основе так и не досталось: семь стартов и 12 выходов на замену. Да еще и клуб не попал в еврокубки.
🇮🇹 Александр Кокорин в «Фиорентине»: а его клуб попал – в Лигу конференций. Вот только в Серии А Кокорин сыграл в 15 раз меньше времени, чем Миранчук – лишь 50 минут в общей сложности. Зато выходил против «Интера» и «Наполи» (даже дважды).
🇫🇷 Александр Головин в «Монако»: провел уже четвертый сезон. 3+4 по «гол плюс пас». Есть место в основе, и он сыграет в квалификации ЛЧ в следующем сезоне.
🇩🇪 Андрей Лунев в «Байере»: за весь длинный сезон лишь два матча – в последних турах ЛЕ и Бундеслиги, в обоих – по пропущенному голу. Градецки его в основу не пустил.
🇩🇪 Ярослав Михайлов в «Шальке»: восемь матчей и даже голевая передача во втором туре. 19-летний полузащитник вышел вместе с клубом в Бундеслигу.
🇩🇪 Константин Рауш в «Нюрнберге»: клуб застрял в середине Второй Бундеслиги, а Рауш – в запасе. У него всего четыре матча за сезон.
🇩🇪 Антон Митрюшкин в «Динамо» Дрезден: в первой же игре получил четыре гола за 18 минут, зато следующую отыграл всухую. Всего пять матчей и вылет из Второй Бундеслиги в стыках от «Кайзерслаутерна».
🇩🇪 Александр Жиров в «Зандхаузене»: удержался с командой во Второй Бундеслиге и играл за клуб регулярно.
🇫🇷 Владислав Молчан в «Кане»: экс-игрок «Зенита» уехал в Лигу 2 из ФНЛ еще осенью 2020-го. Но пока так там и не сыграл – только за резерв.
🇵🇹 Иван Злобин в «Фамаликане»: не закрепился. Только один матч за сезон в португальской лиге – и тот в последнем туре.
🇨🇭 Федор Чалов в «Базеле»: 4+2 по «гол плюс пас» в 14 матчах, но без чемпионства – титул уплыл в «Цюрих». Чалов вернется в ЦСКА.
🇳🇱 Роман Тугаринов в «Телстаре»: 22-летний защитник раньше играл в испанской Д3, теперь – во втором голландском дивизионе. Выходил нечасто, а его клуб занял предпоследнее место
🇧🇪 Роман Нойштедтер в «Вестерло»: перешел в феврале после полугодового простоя, но даже в бельгийском Д2 за три месяца сыграл лишь дважды. Зато «Вестерло» вышел в элиту.
🇬🇷 Юрий Лодыгин в «ПАС Яннине»: уже играет второй сезон. 14 сухих матчей из 31, высокое шестое место клуба в греческой Суперлиге. Правда, десять пропущенных голов в последних трех играх.
🇹🇷 Федор Кудряшов в «Антальяспоре»: основной игрок в команде, разделившей шестое место с «Бешикташем». Ужас Сплита успешно забыт.
🇹🇷 Магомед-Шапи Сулейманов в «Гиресунспоре»: только 3+1 по «гол плюс пас» за полный сезон лишь в 16-й команде Турции. Вернется обратно в «Краснодар».
🇵🇱 Евгений Башкиров в «Заглембе»: сыграл всего шесть матчей в сезоне, а потом свалился с травмой на полгода. В апреле клуб расторг с ним контракт.
🇳🇴 Никита Хайкин в «Буде-Глимт»: основной голкипер шумевшего в Лиге конференций клуба, чемпион Норвегии-2021 в его составе.
🏴 Иван Коновалов в «Ливингстоне»: весной сыграл трижды за середняка шотландского Премьершипа. Две игры – всухую.
🇭🇷 Михаил Меркулов в «Риеке»: экс-игрок «Урала» пропустил два месяца из-за травмы и провел только четыре игры в составе четвертой команды Хорватии.
🇷🇴 Евгений Шляков в УТА: раньше играл за «Тамбов», теперь – основной игрок 11-го клуба Румынии.
🇸🇮 Григорий Морозов в «Целе»: провел первые полсезона вне России и забил четыре гола в 12 матчах. Клуб финишировал восьмым (всего десять команд).
🇨🇿 Евгений Назаров в «Богемиансе»: экс-игрок «Краснодара» покинул клуб всего через 2,5 месяца после перехода – невыдача рабочей визы произошла в апреле. Назаров успел выйти на замену в матче со «Славией».
🇨🇾 Магомедхабиб Абдусаламов в «Пафосе»: 19-летний форвард забил три гола в чемпионате Кипра и финишировал с командой шестым в лиге.
🇺🇿 Иван Соловьев в «Насафе»: проводит первый сезон, ранее три года отыграл за «Навбахор». Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» уже давно в Узбекистане.
🇰🇷 Станислав Ильюченко в «Чонбуке»: в сезоне-2021 забил 15 голов, в 2022-м – еще дважды. И стал с командой чемпионом Южной Кореи.