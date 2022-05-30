Как 30 русских футболистов в Европе и Азии провели этот сезон

Очень кратко вспоминаем, как там наши вне России: кто часто играл, кто забивал, а кто стал чемпионом.

🇪🇸 Денис Черышев в «Валенсии»: забил на Кубок, а в Примере выходил в старте всего в пяти играх (еще 12 раз – на замену). Единственное результативное действие – ассист в начале сезона. Да и клуб финишировал лишь девятым.

🇪🇸 Никита Иосифов в «Вильярреале»: дебютировал в Примере в январе, выйдя в самом конце. За резерв играл стабильно – 28 матчей, даже есть пять голов.

🇪🇸 Эдгар Севикян в «Леванте»: не слишком часто выступал за резерв, а в Примере за два последних года у него только восемь минут в декабре 2020-го. «Леванте» из Примеры вылетел.

🇪🇸 Николай Обольский в «Культурале»: у экс-форварда «Динамо» один гол в десяти матчах. Его клуб занял в одной из групп Д3 12-е место. Обольский играет в нем с лета 2020-го.

🇮🇹 Алексей Миранчук в «Аталанте»: 2+5 по «гол плюс пас» в Серии А, но место в основе так и не досталось: семь стартов и 12 выходов на замену. Да еще и клуб не попал в еврокубки.

🇮🇹 Александр Кокорин в «Фиорентине»: а его клуб попал – в Лигу конференций. Вот только в Серии А Кокорин сыграл в 15 раз меньше времени, чем Миранчук – лишь 50 минут в общей сложности. Зато выходил против «Интера» и «Наполи» (даже дважды).