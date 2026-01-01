Иван Злобин

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Злобин пропустил 5 голов в первом матче за «Фамаликан» – от «Бенфики», за которую играл раньше
#Иван Злобин
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Как 30 русских футболистов в Европе и Азии провели этот сезон
#Александр Головин
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