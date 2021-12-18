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#мир #Криштиану Роналду #Александр Овечкин #Лионель Месси #Валерий Карпин #Артем Дзюба #Леброн Джеймс #Юрген Клопп #Александр Головин #Зарема Салихова #Хасбик

«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)

2 часа назад

«Яндекс» выпустил новогоднюю версию «Балабобы» – нейросети, которая генерирует текст. Теперь она выпускает новогодние открытки. Можете попробовать тут.

Мы поздравляем звезд спорта. Получилось классно и странно.

Лео Месси

Александру Овечкину

Златану Ибрагимовичу

Роберту Левандовски

Криштиану Роналду

Зареме Салиховой

Валерию Карпину

Льюису Хэмилтону

Хабибу

Артему Дзюбе

Team Spirit

Федору Кудряшову

Станиславу Черчесову

Леброну Джеймсу

Юргену Клоппу

Александру Головину

Неймару

Хасбику

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Мы использовали нейросеть, которая рисует картинки из текстового описания, на цитатах русского футбола. Получилось ОЧЕНЬ СТРАННО
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#мир
#Криштиану Роналду
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#Лионель Месси
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#Артем Дзюба
#Леброн Джеймс
#Юрген Клопп
#Александр Головин
#Зарема Салихова
#Хасбик