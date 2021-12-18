мир
Криштиану Роналду
Александр Овечкин
Лионель Месси
Валерий Карпин
Артем Дзюба
Леброн Джеймс
Юрген Клопп
Александр Головин
Зарема Салихова
Хасбик
#мир #Криштиану Роналду #Александр Овечкин #Лионель Месси #Валерий Карпин #Артем Дзюба #Леброн Джеймс #Юрген Клопп #Александр Головин #Зарема Салихова #Хасбик
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
2 часа назад
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые