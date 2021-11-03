РПЛ
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#РПЛ

Мы использовали нейросеть, которая рисует картинки из текстового описания, на цитатах русского футбола. Получилось ОЧЕНЬ СТРАННО

03 ноября, 01:28

«Сбер» показал нейросеть ruDALL-E. Она генерирует картинки из текста.

Можно ввести любой текст, после чего программа обработает запрос и через 15-20 минут выдаст картинку. Обычно – очень странную и абстрактную.

Мы ввели культовые цитаты из русского футбола и получили вот это.

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