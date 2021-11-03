РПЛ
Мы использовали нейросеть, которая рисует картинки из текстового описания, на цитатах русского футбола. Получилось ОЧЕНЬ СТРАННО
03 ноября, 01:28
«Сбер» показал нейросеть ruDALL-E. Она генерирует картинки из текста.
Можно ввести любой текст, после чего программа обработает запрос и через 15-20 минут выдаст картинку. Обычно – очень странную и абстрактную.
Мы ввели культовые цитаты из русского футбола и получили вот это.
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