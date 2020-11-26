☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком

Так Горозия отослал к словам Черчесова, который их сказал в интервью «Матч ТВ»:

«Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте так — золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит пьет чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать».

Леван Горозия любит футбол и болеет за «Локомотив». Например, летом он призывал в инстаграме Василия Кикнадзе уйти с должности генерального директора за показанный болельщику средний палец.