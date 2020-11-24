«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
Станислав Черчесов стал гостем эфира на канале «Матч ТВ». Это было нечто. Он сказал про все: игроки, неудобные вопросы и сам матч России с Сербией. В котором наши проиграли 0:5.
🔥 О Гильерме: «Бывают такие дни у каждого вратаря, когда ничего не получается. Ему надо было дать отдохнуть. Если вратарь не выручил — значит он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался. Это разное».
🔥 О Сафонове: «Как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным вратарем молодежной сборной? Вот приезжают игроки на сбор. Кто-то из вас их видит? Нет. А мы видим их и задаемся вопросом, а надо ли ему сейчас играть? Кто-то уставший, кто-то проигравший. Может, боженька все видит? И Сафонов заболел «короной» не просто так? Если мы ему сами отдохнуть не даем — он уже накушался, по-моему — то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя».
🔥 О Дивееве: «Семенов все игры сыграл в отборе, Дивеев играл в молодежке. Он отыграл полный матч с Молдовой, а потом он должен еще один матч играть полный? Без передышек. Отыграл бы с Сербией Семенов, если бы не красная? Я могу сказать все что угодно, но я не хочу врать».
🔥 О Зобнине: «В Турции Зобнин играл всего 80 минут. В игре с «Динамо» он сделал в два раза меньше спринтов, чем в матче с Турцией. Интенсивность игры в дерби была гораздо меньше, чем в Турции, где он играл против Чалханоглу. Мы уже который год говорим, что уровень сопротивления в чемпионате России не такой сильный. И Зобнин за два дня должен выходить на другой уровень?»
🔥 О Чалове и Миранчуках: «Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте так — золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит пьет чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл. Чалов должен понять все правильно. Сейчас нашел его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова».
🔥 О Заболотном: «Заболотный вышел, потому что приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента с ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только, я его таковым не считаю».
🔥 О Соболеве: «Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он все знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провел, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним все нормально, что я должен делать?»
🔥 О Дзюбе: «У Артема другая история, которую не хочу обсуждать. Ему тоже неприятно об этом всегда слышать. Эта пауза ему пошла на пользу. Принесла ли пользу нашей команде? Трудный вопрос. Жалею ли, что принял решение не брать Дзюбу? Нет».
🔥 Что было после игры с Сербией: «Был маленький монолог. Но он не был на высоких тонах. Футболисты играют за сборную России. После таких игр говорить много не надо, потому что сложно будет тебя воспринимать. Бездарно сыгранный матч, которым мы завершили год и сезон».
🔥 Болельщикам: «Мы многое с вами прошли, и я не знаю, почему эту ситуацию вы так больно воспринимаете. Больнее всего мне. Моя задача — все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую, боеспособную команду. Потому что на сегодняшний день за нас это никто не делал и никто не сделает. Вот мы сейчас с тренерским штабом, руководством, федерацией этим и займемся».