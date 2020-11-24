«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии

Станислав Черчесов стал гостем эфира на канале «Матч ТВ». Это было нечто. Он сказал про все: игроки, неудобные вопросы и сам матч России с Сербией. В котором наши проиграли 0:5.

🔥 О Гильерме: «Бывают такие дни у каждого вратаря, когда ничего не получается. Ему надо было дать отдохнуть. Если вратарь не выручил — значит он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался . Это разное».