0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы

В последнем туре Лиги наций – Сербия забила России пять голов.

0:5.

Масштабы кошмара.

⬇️ Так Россия при Черчесове еще не проигрывала. Были крупные поражения от Уругвая (0:3) и Бельгии (1:4), неприятные счета в товарищеских матчах перед ЧМ-2018, но 5:0 Россию при этом тренере еще никто не выносил.

⬇️ 0:5 – это самое крупное поражение за последние 16 лет. С тех времен, когда Россия проигрывала Португалии 1:7 осенью 2004-го с тренером Георгием Ярцевым.

⬇️ Четыре гола за тайм Россия не пропускала 13 лет. Последний раз такое было в товарищеском матче против Голландии в 2007-м. Наши уступили 1:4, все мячи пропустив во втором тайме.

⬇️ Сербия за несколько дней до этого не вышла на Евро-2020. Она не оказалась в числе 24 финалистов. А перед игрой потеряла из-за коронавируса одного из лидеров – Сергея Милинковича-Савича.