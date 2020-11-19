0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
В последнем туре Лиги наций – Сербия забила России пять голов.
0:5.
Масштабы кошмара.
⬇️ Так Россия при Черчесове еще не проигрывала. Были крупные поражения от Уругвая (0:3) и Бельгии (1:4), неприятные счета в товарищеских матчах перед ЧМ-2018, но 5:0 Россию при этом тренере еще никто не выносил.
⬇️ 0:5 – это самое крупное поражение за последние 16 лет. С тех времен, когда Россия проигрывала Португалии 1:7 осенью 2004-го с тренером Георгием Ярцевым.
⬇️ Четыре гола за тайм Россия не пропускала 13 лет. Последний раз такое было в товарищеском матче против Голландии в 2007-м. Наши уступили 1:4, все мячи пропустив во втором тайме.
⬇️ Сербия за несколько дней до этого не вышла на Евро-2020. Она не оказалась в числе 24 финалистов. А перед игрой потеряла из-за коронавируса одного из лидеров – Сергея Милинковича-Савича.
⬇️ Поражение от Сербии опустило Россию в третью корзину при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022. Отбор там жестче, чем на Евро: победа в группе – прямой выход, а второе место – стыки.
⬇️ В двух последних играх Лиги наций Россия пропустила восемь голов – пять от сербов, три – от турок. В четырех матчах до этого было пропущено вдвое меньше. Турнир Лиги наций Россия закончила с отрицательной разницей мячей 9:12.
⬇️ Россия снова не выиграла группу Лиги наций, отлично стартовав. В прошлый раз – семь очков в трех матчах, но поражение в четвертом – второе место. Сейчас – восемь очков в четырех матчах, но два поражения в оставшихся – второе место.
⬇️ Россия никогда не проигрывала Сербии до этого дня – три победы и две ничьи. Проигрывала только Югославии в 1997 году. С Турцией была та же история – ноль поражений до ноября 2020 года, но оно все-таки случилось.