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#Антон Заболотный #Футбол #РПЛ #Ростов #Сочи

Заболотный положил «Ростову» ножницами. Два дубля в РПЛ – оба им

04 октября, 18:55
Александр Плеханов

ФК «Сочи»

«Сочи» обыграл «Ростов» (4:2) и поднялся на четвертое место в таблице. Лучший игрок матча – Антон Заболотный, который до этого не забил в сезоне ни одного мяча. В матче с «Ростовом» он вкатил сразу два гола, а победный – ударом ножницами. Так это было:

«Ростов» – один из любимых соперников Заболотного в РПЛ. В прошлом сезоне «Сочи» разгромил ослабленный состав «Ростова» со счетом 10:1. Заболотный в той игре тоже оформил дубль, а молодой вратарь Попов потащил от него пенальти.

Тогда основа «Ростова» не приехала на игру из-за карантина по коронавирусу. Заболотный оправдывался в инстаграме за всех игроков «Сочи»: это не они выбирали состав соперника, а футбол остается работой по контракту.

«Тот «Ростов» нельзя сравнивать с этим «Ростовом». Тут ребята уже хорошего класса, европейского уровня», – сказал Заболотный после нового матча с «Ростовом». Еще объяснил, что много работал на тренировках, а в этом туре наконец-то прорвало.

Он всего дважды в карьере забивал по два гола за матч в РПЛ. Оба раза это происходило в играх с «Ростовом». Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Олег Фоменко сказал, что теперь Заболотный не остановится. Потому что снова начал забивать.

Пока его лучший карьерный результат – пять голов за сезон в РПЛ:

  • 2020/21: пока 2
  • 2019/20: 5
  • 2018/19: 0
  • 2017/18: 5
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