Заболотный положил «Ростову» ножницами. Два дубля в РПЛ – оба им

«Тот «Ростов» нельзя сравнивать с этим «Ростовом». Тут ребята уже хорошего класса, европейского уровня», – сказал Заболотный после нового матча с «Ростовом». Еще объяснил, что много работал на тренировках, а в этом туре наконец-то прорвало.

Он всего дважды в карьере забивал по два гола за матч в РПЛ. Оба раза это происходило в играх с «Ростовом». Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Олег Фоменко сказал, что теперь Заболотный не остановится. Потому что снова начал забивать.

Пока его лучший карьерный результат – пять голов за сезон в РПЛ: