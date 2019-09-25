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Антон Заболотный
№29
Нападающий
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
87
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле
#Антон Заболотный
08 июля, 19:50
Такого никогда не было: клуб выиграл 10:1 – но его сейчас все ненавидят
#Сочи
19 июня, 21:13
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Ссылка Кокорина в «Зенит-2» – повторение истории с Заболотным
#Антон Заболотный
29 января, 12:38
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#технологии
25 сентября 2019, 22:30
У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»
#Антон Заболотный
22 сентября 2019, 16:15
Важные мелочи 7 тура РПЛ: травмы в ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» сыграли в день рождения Бердыева
#РПЛ
26 августа 2019, 22:43
«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!
#Сочи
08 августа 2019, 21:30
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