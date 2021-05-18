ЦСКА 13 лет не делал трансфер русского центрфорварда. И сейчас берет Заболотного – который в ЦСКА впал в депрессию и недавно слышал свист фанатов
Антон Заболотный переходит в ЦСКА – это подтвердил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Слово «возвращается» тоже подойдет – Заболотный занимался в молодежке ЦСКА и несколько лет принадлежал клубу в начале карьеры.
Сложное прошлое Заболотного и ЦСКА: сидел на лавке в Лиге чемпионов, совсем не следил за питанием, срывался из-за неудач
• Игры за молодежку, аренды в «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо», ноль матчей за ЦСКА – так прошли пять лет Заболотного в клубе. В феврале 2013-го он отбыл в «Уфу».
• Зато именно в ЦСКА Заболотный был ближе всего к Лиге чемпионов. Он был в заявке на игры против «Вольфсбурга» и «Бешикташа» в 2009-м и со скамейки видел, как ЦСКА впервые в истории выходит из группы ЛЧ.
• Для Заболотного время в ЦСКА стало карьерной ямой и переживаниями. Вот как он сам рассказывал «Спорт-Экспрессу» о том периоде жизни: «Стоило приехать в Москву и начать снова надеяться, что вот-вот получу шанс, как снова все повторялось, и я снова не получал этого шанса. Тогда я психологически просто сломался. Вел себя неправильно, срывался».
• У Заболотного есть проблемы с фанатами ЦСКА. Например, осенью через четыре дня после провала сборной России в Сербии (где Заболотный постоянно бил по воротам, но не забил вообще ничего) на матче ЦСКА – «Сочи» трибуны его освистали.
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Он сильно расстроился. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий рассказал историю: «После матча я уламывал Антона дать коммент. Он отказался, но начал выговариваться не под запись. Зе искренне не понимал хейта: «Почему они свистят мне? Может быть, я еще буду играть за ЦСКА».
• Со времен первого этапа в ЦСКА Заболотный многое переосмыслил. Например, отношение к еде. «Когда-то в столовке ЦСКА я закидывал в себя все. Молодой же, переваривалось моментально. Помню, Игнашевич и Вася Березуцкий зашли и положили себе салатик, огурчик, помидорчик. Подумал: «Возьмите мясца, макарон, соусом залейте». Я только потом понял поговорку «Ты – это то, что ты ешь».
• Сейчас Заболотный следит за диетой и восстановлением. Вместо соцсетей стал читать автобиографии спортсменов и искать в них психологические советы. «Приходит за час до каждой тренировки, разминается, работает индивидуально. Такой мини-Криштиану Роналду. Всегда готовится, следит за мышцами. Питается правильно, ходит в тренажерку постоянно», – говорил о нем Георгий Мелкадзе.
ЦСКА с 2008-го не подписывал русского центрфорварда. А опытной звезды на этой позиции вообще не было с 2002-го
Теперь Заболотный приходит в ЦСКА важным русским футболистом и игроком сборной. Девять мячей в последнем сезоне-2020/21 – его рекордный результат в РПЛ.
Этим трансфером ЦСКА изменил давнюю кадровую традицию – не искать центрфорварда с русским паспортом в других клубах.
• Летом 2020-го в ЦСКА перешел малоизвестный 20-летний дублер «Ростова» Гоча Гогричиани. Но мы его не считаем, потому что он так и не сыграл за клуб. Последний раз до этого ЦСКА приобретал русского центрфорварда в 2008 году, когда выкупил Дмитрия Рыжова из команды второго дивизиона «Крылья Советов-СОК». Transfermarkt указывает сумму в полмиллиона евро.
• С тех пор приходили Жезус, Маазу, Нецид, Думбия, снова Вагнер, Страндберг, Оланаре, Траоре, Эрнандес, Н’Диайе, Гайч, Рондон и белорус Шкурин.
• В разное время команда пробовала Базелюка, Чалова, Жамалетдинова – но все это воспитанники из собственной академии.
• Еще в ЦСКА был нападающий Кирилл Панченко, но позиция центрфорварда для него не главная.
• Сопоставимый по масштабу Заболотного переход русского центрфорварда ЦСКА делал аж в 2002-м с Дмитрием Кириченко. Хотя типаж форварда другой, но позиция как раз та.
В какой-то мере символично: именно с 2002 года ЦСКА надолго стал топ-клубом, именно с 2002-го не пропускал ни одного сезона в еврокубках. Теперь первый с тех времен трансфер опытного русского центрфорварда, а впереди неясные перспективы с неопытным тренером и пропуск еврокубков.