ЦСКА 13 лет не делал трансфер русского центрфорварда. И сейчас берет Заболотного – который в ЦСКА впал в депрессию и недавно слышал свист фанатов

Антон Заболотный переходит в ЦСКА – это подтвердил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Слово «возвращается» тоже подойдет – Заболотный занимался в молодежке ЦСКА и несколько лет принадлежал клубу в начале карьеры.

Сложное прошлое Заболотного и ЦСКА: сидел на лавке в Лиге чемпионов, совсем не следил за питанием, срывался из-за неудач

• Игры за молодежку, аренды в «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо», ноль матчей за ЦСКА – так прошли пять лет Заболотного в клубе. В феврале 2013-го он отбыл в «Уфу».

• Зато именно в ЦСКА Заболотный был ближе всего к Лиге чемпионов. Он был в заявке на игры против «Вольфсбурга» и «Бешикташа» в 2009-м и со скамейки видел, как ЦСКА впервые в истории выходит из группы ЛЧ .