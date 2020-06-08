Кстати, почему Вагнер – Лав? Все из-за одного скандального свидания

На старте карьеры фишка Вагнера среди бразильцев – постоянные свидания. «Не секрет, что мне нравятся женщины. Я забочусь о том, как выгляжу, но это не значит, что я не могу сосредоточиться на футболе», – говорил Вагнер после одной из игр в «Палмейрасе».

Он стал Лавом, когда привел девушку прямо в отель для игроков на юниорском Кубке Сан-Паулу.

Тогда тренеры отстранили Вагнера от тренировок на несколько дней, а потом уже постоянно называли Лавом. Такое же объяснение прозвища Вагнера дает The Gurdian, но там к этому есть дополнение и еще одна версия. Фанаты «Палмейраса» вдохновлялись песней Only Love, которую переделали в кричалку под Вагнера. Так они одновременно восхищались Вагнером и показывали отсылку к его личной жизни.

Goal нашел рассказ Вагнера для Playboy Brasil. В том интервью он раскрыл подробности личной жизни: бразильские футболисты даже устраивали групповые оргии. Сказал и о том свидании с девушкой перед матчем за «Палмейрас»: «Я делал это только один раз в своей жизни. Я не рекомендовал бы это ни одному игроку, начинающему свою карьеру. Из-за этого меня называют Лавом. Это была ошибка, которая сказалась на мне».

Еще одно объяснение от Вагнера: «У меня была небольшая проблема в Сан-Паулу, когда я играл за «Палмейрас». Я вышел с женщиной, окружающие об этом узнали. Так я получил это прозвище. Поначалу мне это не нравилось, но потом я привык. Теперь прозвище меня больше не беспокоит. Думаю, сейчас все в порядке. Всем нравится называть меня Лавом».

Когда Вагнер только приехал в Россию, то на его футболке в ЦСКА не было упоминания Лава. Потом добавили.