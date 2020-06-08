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Косички Вагнера как отдельный герой. Он заплетал их для образа во всех клубах – пока не облысел
В момент первого перехода в ЦСКА в 2004-м у Вагнера уже были косички. Тогда он подстраивал образ под конкретный клуб. Во время последнего матча за «Палмейрас» Вагнер вплел в волосы зеленые косички – под клубные цвета. Когда приехал в Россию, они стали синими. Косички так зашли фанатам ЦСКА, что после матча против «ПСЖ» Вагнер даже разрешил им все потрогать.
Когда Вагнер только переехал, то часто заплетал косички сам. Иногда на это уходило несколько часов, но Вагнеру даже нравилось: «Плохо всегда быть одинаковым. Нужно меняться, раз в месяц удивлять публику и самого себя – перекрашивать волосы, перезаплетать косички». Он призывал окружающих относиться к образу проще.
Внутри России Вагнер тоже менялся: то собирал волосы в одну большую косу, то вообще их распускал. Эксперимент с синими косичками за ним повторял Жо: «В Бразилии у меня был постоянный парикмахер – хорошая подруга моей сестры. Здесь решил не отказываться от традиции, только передался в руки знакомой Вагнера».
Один из фанатов провел исследование по всем прическам Вагнера Лава и выстроил их по хронологии. Оказалось, сначала Вагнер стригся вполне обычно, а потом вообще брился налысо. Косички появились уже под конец карьеры в «Палмейрасе» и в ЦСКА : зеленые, красно-синие, синие.
Иногда в ЦСКА они с его головы пропадали – но затем возвращались.
Такая прическа Вагнера нравилась не всем. SPORTbible включал ее в подборку худших образов в футболе. Автор Bleacher Report Чарльз Лоули называл прическу Вагнера безумной. За год до этого Вагнер вошел на Bleacher Report в другую подборку: его поставили на 12 место в списке игроков с лучшими волосами в футболе. Том Сандерленд писал, что косички приносят Вагнеру удачу и даже подчеркивают его талант.
Соперники вспоминали и обыгрывали косички Вагнера, когда тот проводил неудачные матчи. В августе 2011-го ЦСКА проиграл «Зениту» (0:2), а Вагнер отметился только желтой карточкой. «Защита «Зенита» играла так хорошо – они просто косички из Вагнера Лава плели», – сказал тогда бывший тренер «Зенита» Герман Зонин. Тренер «Шинника» Побегалов говорил, что одна косичка Вагнера стоит больше, чем вся экипировка его команды.
Вагнер не отказывался от косичек и во время ухода из ЦСКА. В 2012-м он переделал прическу, когда оформил трансфер во «Фламенго». Тогда косички Вагнера временно стали красно-черными. Вагнер отыграл в Бразилии всего год, а потом снова оказался в ЦСКА. Новое возвращение означало и привычный образ – синие косички. Примером Вагнера позже вдохновлялся Луис Адриано: он тоже заплетал косички, когда переходил в «Спартак».
Сам Вагнер потом говорил о косичках, по которым его узнавали не только в России: «Это уже мой бренд. Больше всего нравились синие, какие были в ЦСКА. Мне эти косички делала девушка из Гвинеи-Бисау, которая училась в Москве. А когда она уехала, косички стала делать сестра».
В 2015-м окончательно сформировался новый образ Вагнера. Сейчас он полностью лысый.
Вагнер рассказывал, почему: «В какой-то момент я просто начал лысеть. И однажды понял, что косички больше не актуальны. Когда переезжал из Китая в Бразилию, принял решение: пора менять имидж. Но если быть откровенным, это было связано не только с облысением. Смена прически была также связана с желанием изменить образ мышления и показать людям и самому себе, что я уже иной, чем прежде».
А когда-то было даже так: