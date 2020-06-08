Косички Вагнера как отдельный герой. Он заплетал их для образа во всех клубах – пока не облысел

В момент первого перехода в ЦСКА в 2004-м у Вагнера уже были косички. Тогда он подстраивал образ под конкретный клуб. Во время последнего матча за «Палмейрас» Вагнер вплел в волосы зеленые косички – под клубные цвета. Когда приехал в Россию, они стали синими. Косички так зашли фанатам ЦСКА, что после матча против «ПСЖ» Вагнер даже разрешил им все потрогать.

Когда Вагнер только переехал, то часто заплетал косички сам. Иногда на это уходило несколько часов, но Вагнеру даже нравилось: «Плохо всегда быть одинаковым. Нужно меняться, раз в месяц удивлять публику и самого себя – перекрашивать волосы, перезаплетать косички». Он призывал окружающих относиться к образу проще.

Внутри России Вагнер тоже менялся: то собирал волосы в одну большую косу, то вообще их распускал. Эксперимент с синими косичками за ним повторял Жо: «В Бразилии у меня был постоянный парикмахер – хорошая подруга моей сестры. Здесь решил не отказываться от традиции, только передался в руки знакомой Вагнера».