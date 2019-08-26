Важные мелочи 7 тура РПЛ: травмы в ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» сыграли в день рождения Бердыева

«Уфа» 1:0 «Зенит»: провальный матч для Питера во всех смыслах

Во-первых, это первая победа над «Зенитом» в истории «Уфы».

Во-вторых, «Зенит» неожиданно проиграл, и теперь в таблице РПЛ сразу пять команд делят первую строчку.

В-третьих, «Зенит» не забивает в двух матчах Премьер-лиги подряд. Это впервые с мая прошлого года.

«Краснодар» 1:1 «Локомотив»: Шапи продолжает великолепную статистику

Перед матчем все было против «Краснодара»: команда испытала шок в матче с «Олимпиакосом», много травмированных, «Локо» в неплохой форме. Плюс во время игры грубо ошибся Сафонов, и Крыховяк вывел гостей вперед.

Во втором тайме голом ответил Магомед-Шапи Сулейманов. На этом можно было сделать вывод: «Краснодар» не проиграет. Статистика такова: когда Сулейманов забивает, краснодарцы набирают очки. Так было в прошлом сезоне (19 очков из 21 в тех встречах, когда Шапи забивал), так и в этом (4 очка из 6 возможных).