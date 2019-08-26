Важные мелочи 7 тура РПЛ: травмы в ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» сыграли в день рождения Бердыева
«Тамбов» 0:2 «Динамо»: динамовцы побеждают с помощью закономерности
Голы Филиппа за «Динамо» – это хорошо (кстати, их уже два в двух матчах). Но «Динамо» побеждает в этом сезоне Премьер-лиги исключительно при одном совпадении.
Рецепт прост: сначала Жоазиньо отдает голевую передачу (не важно, на кого), чуть позже забивает Панченко. Такой дайджест помог «Динамо» обыграть «Урал», он же сработал и во встрече с «Тамбовом».
«Уфа» 1:0 «Зенит»: провальный матч для Питера во всех смыслах
Во-первых, это первая победа над «Зенитом» в истории «Уфы».
Во-вторых, «Зенит» неожиданно проиграл, и теперь в таблице РПЛ сразу пять команд делят первую строчку.
В-третьих, «Зенит» не забивает в двух матчах Премьер-лиги подряд. Это впервые с мая прошлого года.
«Краснодар» 1:1 «Локомотив»: Шапи продолжает великолепную статистику
Перед матчем все было против «Краснодара»: команда испытала шок в матче с «Олимпиакосом», много травмированных, «Локо» в неплохой форме. Плюс во время игры грубо ошибся Сафонов, и Крыховяк вывел гостей вперед.
Во втором тайме голом ответил Магомед-Шапи Сулейманов. На этом можно было сделать вывод: «Краснодар» не проиграет. Статистика такова: когда Сулейманов забивает, краснодарцы набирают очки. Так было в прошлом сезоне (19 очков из 21 в тех встречах, когда Шапи забивал), так и в этом (4 очка из 6 возможных).
ЦСКА 3:0 «Ахмат»: ждем трансферов от ЦСКА после этого матча
В игре с «Ахматом» повреждение получил Кирилл Набабкин, он травмировал икроножную мышцу. На данный момент список травмированных ЦСКА выглядит так:
- Кирилл Набакин.
- Алан Дзагоев.
- Виктор Васин.
- Георгий Щенников.
- Дмитрий Ефремов.
- Александр Макаров.
«Ростов» 2:1 «Рубин»: привет Бердыеву
В «Рубине» Бердыев был дважды: два раза становился чемпионом, а потом вытаскивал команду из кризиса. В «Ростове» – один раз, но этого хватило, чтобы протащить клуб в Лигу чемпионов.
Сейчас Бердыев сидит без клуба, команды тренируют совершенно другие люди. А их очный матч идеально совпал с днем рождения Бердыева. В матчех двух бывших клубов Бердыева победил «Ростов», при этом у него было колоссальное преимущество. За 90 минут «Ростов» нанес 31 удар – это против 6, которые были у «Рубина».
«Крылья Советов» 1:2 «Спартак»: братья Бакаевы впервые сыграли вместе
В «Спартаке» опять играют два брата. Недавно были Комбаровы, сейчас – Бакаевы. В матче с «Крыльями» Зелимхан вышел на замену на 61 минуте, Солтмурад – на 85-й, ничем не отметились, но, согласитесь, исторический для них момент.
Все это было на глазах 32286 болельщиков – впервые в этом сезоне на «Самара Арену» пришли больше 30 тысяч людей.
«Урал» 3:1 «Сочи»: Заболотный забил, но это не помогло «Сочи»
Плюсы для «Сочи» в этом матче: Антон Заболотный забил гол. Для него этот мяч стал первым в Премьер-лиге за 470 дней. Любопытно, что «Зенит» после ухода Заболотного не забивал в РПЛ, а сам нападающий успел прервать безголевую серию.
Минусы для «Сочи» в этом матче: клуб снова проиграл, продлил безвыигрышную серию до семи матчей и расположился на предпоследнем месте таблицы. Зато Сослана Джанаева вызвали в сборную России.
«Арсенал» 2:1 «Оренбург»: Деспотович снова удивляет
В каждом туре Деспотович участвовал в голах (как в своих, так и чужих), либо у него был опасный момент.
- Первый тур – забил гол «Ростову».
- Второй тур – упустил убойный момент в конце матча с ЦСКА.
- Третий тур – опаснейший момент у ворот «Зенита».
- Четвертый тур – забил через себя «Ахмату».
- Пятый тур – упустил Гогуа на стандарте, и тот забил «Оренбургу».
- Шестой тур – запорол два верных момента и выиграл 17 верховых единоборств.
- В последнем туре, в матче с «Арсеналом», он забил свой третий гол в этом сезоне РПЛ.