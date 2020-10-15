Россия
Лига наций
У России очень возрастной состав. В игре с венграми – в старте семь человек 31+
15 октября, 00:15
Россия в матче четвертого тура Лиги наций против Венгрии (0:0) выставила очень опытный состав: семь человек в возрасте 31 год и старше. В защите плюс вратарь – никого моложе 31 года.
- В этом же туре у соперников по группе игроки старше 31: три у Турции, два у Венгрии, один у Сербии. У России – еще раз – семь!
- Сколько было игроков 31+ в составе наших на остальных матчах Лиги наций: против сербов – пять, против венгров в гостях – пять, против турок – шесть.
- Изначально из 25 вызванных на октябрьские матчи футболистов у России было всего пять человек моложе 25 лет. Но в это же время задачу выхода на чемпионат Европы решала молодежная сборная.
- Легко вспоминается, что два года назад на ЧМ-2018 одним из лучших был Сергей Игнашевич, которому за день до финала исполнилось 39 лет.
- Игорь Акинфеев ушел из сборной в 32 года, братья Березуцкие покинули ее в 34.
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