Ионов не сыграет за сборную России в октябрьских матчах. Он получил травму в клубе

Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). РФС пишет, что он получил травму в расположении «Краснодара». Поэтому Ионов не играл против ЦСКА.

Защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап сбора в Новогорске. Но еще может присоединиться к сборной России 7 октября, когда она прилетит в Казань. Эту информацию дает официальный телеграм-канал сборной России.

Денис Глушаков получил травму в игре РПЛ за «Химки», но приехал в расположение сборной России.

Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока