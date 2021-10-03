Алексей Ионов
ЧМ-2022
Денис Глушаков
Илья Самошников
Краснодар
Россия
Ионов не сыграет за сборную России в октябрьских матчах. Он получил травму в клубе
вчера, 14:56
Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). РФС пишет, что он получил травму в расположении «Краснодара». Поэтому Ионов не играл против ЦСКА.
Защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап сбора в Новогорске. Но еще может присоединиться к сборной России 7 октября, когда она прилетит в Казань. Эту информацию дает официальный телеграм-канал сборной России.
Денис Глушаков получил травму в игре РПЛ за «Химки», но приехал в расположение сборной России.
Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
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