Илья Самошников

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Футбол
Самошников и Захарян покинули сборную России из-за травм, в команду вызван Круговой
#Россия
Футбол
Пять игроков сборной России травмировались перед матчами со Словакией и Словенией
#Россия
Футбол
Ионов не сыграет за сборную России в октябрьских матчах. Он получил травму в клубе
#Алексей Ионов
Футбол
Самошников травмировался в матче с «Нижним Новгородом». Он вызван в сборную России на октябрьские матчи
#Илья Самошников
Футбол
Заявка сборной России на Евро-2020 не изменилась. Лунев, Евгеньев и Самошников не летят в Санкт-Петербург
#Россия
Футбол
Лунев, Евгеньев и Самошников не едут на Евро-2020
#Россия