Заявка сборной России на Евро-2020 не изменилась. Лунев, Евгеньев и Самошников не летят в Санкт-Петербург

Сборная России вылетает в Санкт-Петербург, где продолжит подготовку к игре против Бельгии. Она начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Федор Кудряшов пропустит две игры группового этапа из-за травмы. Его жена это подтверждала. Заявка сборной России на Евро-2020 при этом не поменялась.

Андрей Лунев, Роман Евгеньев, Илья Самошников тренировались в расположении сборной. Так можно по регламенту, но в Санкт-Петербурге их уже не будет.

На групповом этапе Евро-2020 Россия сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании. Игра с Данией состоится в Копенгагене.

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