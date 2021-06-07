Федор Кудряшов
Евро-2020
Россия
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#Федор Кудряшов #Евро-2020 #Россия

🇷🇺 Кудряшов пропустит два матча сборной на Евро-2020. Об этом сказала его жена

вчера, 17:01

Защитник сборной России Федор Кудряшов травмировался перед товарищеским матчем против Болгарии 5 июня.

Его жена Анастасия Кудряшова рассказала о ходе восстановления игрока, который был включен в состав национальный команды на Евро-2020:

«Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.

В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число – под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится».

Кудряшов пропустит игры с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16-го). Заключительный матч группового этапа против Дании состоится 21 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sport24
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