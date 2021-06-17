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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Чемпионат Европы
Нидерланды VS Австрия
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Нидерланды - Австрия: 17 июня 2021 смотреть онлайн
Нидерланды
-:-
Нидерланды - Австрия: 17 июня 2021 смотреть онлайн
Австрия
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
17 июня 2021, 21:00 МСК
17.06.2021, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нидерланды
мин
13
Крул
Тим Крул
5
Блинд
Дейли Блинд
3
де Врей
Стефан де Врей
5
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
2
Хатебур
Ханс Хатебур
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
15
Классен
Дэви Классен
21
де Йонг
Френки де Йонг
10
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
18
Стенгс
Калвин Стенгс
Запасные
23
Бизот
Марко Бизот
-
23
Дроммел
Жоэль Дроммел
-
2
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
18
Вейндал
Овен Вейндал
-
4
Ботман
Свен Ботман
-
17
Бергейс
Стивен Бергейс
-
11
Промес
Квинси Промес
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
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