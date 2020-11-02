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#Аякс #коронавирус #Футбол #Лига чемпионов #Мидтьюлланд

11 игроков «Аякса» заразились коронавирусом. На матч с «Мидтьюлландом» заявлен всего один вратарь

02 ноября, 21:04

«Аякс» сыграет в гостях с «Мидтьюлландом» в третьем туре Лиги чемпионов.

Голландский клуб повез всего 17 футболистов. Среди них лишь один голкипер – Кьелл Схерпен, которому 20 лет.

De Telegraaf сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков «Аякса». Среди них – вратари Онана и Стекеленбург, а также Тадич и Классен.

Ранее стало известно, что на матч с «Барселоной» не полетели 13 игроков киевского «Динамо». У девяти из них – коронавирус.

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