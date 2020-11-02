11 игроков «Аякса» заразились коронавирусом. На матч с «Мидтьюлландом» заявлен всего один вратарь

De Telegraaf сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков «Аякса». Среди них – вратари Онана и Стекеленбург, а также Тадич и Классен.

Ранее стало известно, что на матч с «Барселоной» не полетели 13 игроков киевского «Динамо». У девяти из них – коронавирус.