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#Динамо К #коронавирус #Футбол #Лига чемпионов #Барселона

13 игроков киевского «Динамо» не полетели на игру с «Барселоной». Девять из них – из-за ковида

02 ноября, 17:22

4 ноября «Динамо» Киев сыграет матч третьего тура Лиги чемпионов в гостях против «Барселоны».

Так выглядит состав, который отправился на игру:

13 футболистов в матче не сыграют:

  • Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд имеют положительные тесты на коронавирус.
  • Сидорчук дисквалифирован (но с командой полетел).
  • Бурда, Тимчик и Костевич – травмированы.

Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко и Сидорчук – это игроки основного состава. Ранее «Динамо» сообщило также об обнаруженном коронавирусе у ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех человек из персонала.

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