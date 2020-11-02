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13 игроков киевского «Динамо» не полетели на игру с «Барселоной». Девять из них – из-за ковида
02 ноября, 17:22
4 ноября «Динамо» Киев сыграет матч третьего тура Лиги чемпионов в гостях против «Барселоны».
Так выглядит состав, который отправился на игру:
13 футболистов в матче не сыграют:
- Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд имеют положительные тесты на коронавирус.
- Сидорчук дисквалифирован (но с командой полетел).
- Бурда, Тимчик и Костевич – травмированы.
Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко и Сидорчук – это игроки основного состава. Ранее «Динамо» сообщило также об обнаруженном коронавирусе у ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех человек из персонала.
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