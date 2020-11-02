13 игроков киевского «Динамо» не полетели на игру с «Барселоной». Девять из них – из-за ковида

13 футболистов в матче не сыграют:

Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд имеют положительные тесты на коронавирус.

Сидорчук дисквалифирован (но с командой полетел).

Бурда, Тимчик и Костевич – травмированы.

Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко и Сидорчук – это игроки основного состава. Ранее «Динамо» сообщило также об обнаруженном коронавирусе у ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех человек из персонала.