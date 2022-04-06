Кроссовки с париком – новое изобретение австралийского бренда, которое отсылает к моде на прическу 80-х
Австралийский бренд Volley выпустил необычные кроссовки. Сзади них прицеплен синтетический парик, который можно отстегнуть.
Volley выпустил кроссовки совместно с Институтом Черной собаки – это австралийская организация, которая помогает людям справляться с ментальным расстройствами: депрессией, тревогой, биполярным состоянием.
Всю прибыль с продажи кроссовок Volley переведет институту – для программы по осведомленности о здоровье мужчин. Одна пара таких кроссовок стоит 85 долларов.
Гендиректор Volley Джон Шведе объясняет, что парик на кроссовках – это весело. И экспериментировать можно по-разному: «Мы хотим, чтобы люди были интерактивны со своими кедами – стригли их, красили, плели их и, самое главное, носили».
Волосы на кроссовках отсылают к 80-м – популярной тогда прическе маллет. Обычно коротко ее описывают так: «Деловая спереди, вечеринка сзади».
Ее популяризировал Дэвид Боуи и другие звезды 70-80-х. Volley указывает, что маллет была популярна у австралийских теннисистов.
Примеры, как маллет и сейчас остается популярной прической.
Прическу маллет критиковали за дурновкусие. В 1995 году в журнале группы Beastie Boys появилась статья о маллете: «Нет ничего хуже, чем плохая стрижка. И, пожалуй, наихудшим примером здесь является то, что мы называем маллетом».
Мода на маллет вернулась после пандемии – когда парикмахерские были недоступны. Дошло даже до чемпионата США, у кого красивее стрижка маллет.