Кроссовки с париком – новое изобретение австралийского бренда, которое отсылает к моде на прическу 80-х

Волосы на кроссовках отсылают к 80-м – популярной тогда прическе маллет. Обычно коротко ее описывают так: «Деловая спереди, вечеринка сзади».

Ее популяризировал Дэвид Боуи и другие звезды 70-80-х. Volley указывает, что маллет была популярна у австралийских теннисистов.

Примеры, как маллет и сейчас остается популярной прической.