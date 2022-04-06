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#одежда

Кроссовки с париком – новое изобретение австралийского бренда, которое отсылает к моде на прическу 80-х

Австралийский бренд Volley выпустил необычные кроссовки. Сзади них прицеплен синтетический парик, который можно отстегнуть. 

Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
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volley

Volley выпустил кроссовки совместно с Институтом Черной собаки – это австралийская организация, которая помогает людям справляться с ментальным расстройствами: депрессией, тревогой, биполярным состоянием.

Всю прибыль с продажи кроссовок Volley переведет институту – для программы по осведомленности о здоровье мужчин. Одна пара таких кроссовок стоит 85 долларов.

Гендиректор Volley Джон Шведе объясняет, что парик на кроссовках – это весело. И экспериментировать можно по-разному: «Мы хотим, чтобы люди были интерактивны со своими кедами – стригли их, красили, плели их и, самое главное, носили».

volley

volley

Волосы на кроссовках отсылают к 80-м – популярной тогда прическе маллет. Обычно коротко ее описывают так: «Деловая спереди, вечеринка сзади».

Ее популяризировал Дэвид Боуи и другие звезды 70-80-х. Volley указывает, что маллет была популярна у австралийских теннисистов.

Примеры, как маллет и сейчас остается популярной прической.

zumapress / global look press

zumapress / global look press

Прическу маллет критиковали за дурновкусие. В 1995 году в журнале группы Beastie Boys появилась статья о маллете: «Нет ничего хуже, чем плохая стрижка. И, пожалуй, наихудшим примером здесь является то, что мы называем маллетом».

Мода на маллет вернулась после пандемии – когда парикмахерские были недоступны. Дошло даже до чемпионата США, у кого красивее стрижка маллет.

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