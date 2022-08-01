Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа

Об окончательном уходе из России H&M объявил во второй половине июля. К этому времени продажи в нашей стране были остановлены с марта.

H&M уходит из России: хронология, информация о распродаже

18 июля об уходе стало известно официально. Тогда же появилась информация о том, что магазины для распродажи будут открыты 1 августа. В разговоре с РИА компания уточнила: определенной даты еще нет, но распродажа в августе состоится.

21 июля появилась такая новость: распродаж не будет, магазины заработают в августе, вещи будут продаваться по полной цене.

25 июля телеграм-канала Shot (более 600 тысяч подписчиков) показал ценники с измененными ценами. Они выросли, причем значительно.