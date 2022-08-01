Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
Об окончательном уходе из России H&M объявил во второй половине июля. К этому времени продажи в нашей стране были остановлены с марта.
H&M уходит из России: хронология, информация о распродаже
18 июля об уходе стало известно официально. Тогда же появилась информация о том, что магазины для распродажи будут открыты 1 августа. В разговоре с РИА компания уточнила: определенной даты еще нет, но распродажа в августе состоится.
21 июля появилась такая новость: распродаж не будет, магазины заработают в августе, вещи будут продаваться по полной цене.
25 июля телеграм-канала Shot (более 600 тысяч подписчиков) показал ценники с измененными ценами. Они выросли, причем значительно.
28 июля Минпромторг подтвердил: H&M выставит бизнес в России на продажу.
Распродажа в магазинах H&M 1 августа не состоялась – почему
Несмотря на то, что компания официально не объявляла 1 августа днем распродаж, у входа в магазины H&M в московских торговых центрах собирались люди. Но ничего не дождались.
Судя по новостям, открытия магазинов ждали не только в Москве. Люди приходили к ним в Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Липецке, Кургане и других городах России. Но ни один не заработал.
Life.ru передал ответ пресс-службы H&M: «Мы не подтверждали сегодняшнюю дату, магазины будут открываться поэтапно в течение августа».
«Москва 24» поделилась информацией от источника в компании: магазины откроются для распродажи в конце августа.
Предупреждение на российском сайте H&M выглядит красноречиво.
Что говорит H&M об уходе из России и распродаже
Представители H&M в конце июля отвечали в комментариях в группе вк.
Главное из их ответов:
🩳 В России все магазины H&M, H&MHome, COS, ARKET, Monki, OtherStories, Weekday будут временно открыты в течение августа.
🩳 Процесс открытия будет проходить поэтапно. Планируется, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана.
🩳 Реализация будет происходить только через физические магазины. Онлайн-магазины брендов (H&M, COS, ARKET, Monki, OtherStories, Weekday) не возобновят свою работу.
🩳 Программа лояльности не будет доступна.
🩳 Прием текстильных изделий на переработку в магазинах H&M остановлен.
1 августа H&M подтвердила там же в группе: магазины будут открыты поэтапно, а точная дата не будет обозначена заранее. На каких условиях будет проходить распродажа (за полную цену или нет) – пока неизвестно.