H&M

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Шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой
Дата основания
4 октября 1947 г.
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Материалы
Материалы
H&M окончательно закрывается в России: где еще открыты продажи, как различается ситуация по городам
#H&M
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда
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