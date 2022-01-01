H&M
Инфо
Шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой
Дата основания
4 октября 1947 г.
Лента
Материалы
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда