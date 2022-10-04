H&M окончательно закрывается в России: где еще открыты продажи, как различается ситуация по городам
Весной компания H&M приостановила продажи в России. Тогда закрылись магазины H&M, H&MHome, COS, ARKET, Monki, OtherStories, Weekday. С середины августа все точки (их более 130) снова временно открылись. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Главное: это сделано для реализации всей оставшейся продукции H&M на складах в России.
Как идет закрытие магазинов H&M в России – сколько точек уже закрыто
РБК пишет о текущей ситуации со ссылкой на пресс-службу компании: «Продолжается поэтапное закрытие магазинов H&M Group в России. К этому дню, 4 октября, закрыты 42 магазина в 23 российских городах». Там же есть пояснение, что поэтапное закрытие началось еще в сентябре. До этого оно не выглядело таким заметным, потому что закрывались только отдельные точки.
Какие новости по магазинам H&M есть сейчас:
- В Екатеринбурге закрылся магазин H&M в ТЦ «Гринвич», но еще остаются пять действующих точек;
- В Москве закрыта точка H&M в ТЦ «Каширская плаза». В объявлении написано, что это окончательное закрытие;
- В Архангельске H&M вообще закрывается по залам. В одном из ТЦ открыт зал на первом этаже, но не работает верхнее помещение;
- Сообщения о закрытии конкретных магазинов H&M уже появлялись по Томску, Уфе и Владивостоку. Где-то просто названа дата.
«Коммерсантъ» подробно писал о принципе ухода H&M из России. Сначала будут закрываться вообще все магазины в городах Дальнего Востока и Сибири. В центральной России это произойдет постепенно, начиная с наименее прибыльных точек. Эксперты оценивали сроки замены H&M в торговых центрах России в районе одного года. Место займут другие арендаторы площадей.
«РИА Новости» утверждают, что в открытых точках распродают остатки товара. Многие из них уже официально сообщают дату закрытия конкретных магазинов. Точка на Сходненской закроется уже 5 октября – через сутки после объявлении о полном сворачивании бизнеса H&M в России. Компания работала в России и развивала тут бренд с 2009 года.
По отдельным работающим точкам H&M можно узнать информацию через «Яндекс.Карты». Мы проверили на примере Москвы – там существуют три вида характеристик по магазинам H&M: открыт до определенного времени, временно закрыт, больше не работает. Здесь проблема сводится к обновлению актуальных данных. Оно может запаздывать и не успевать за новостями.
Что еще надо знать о работе H&M в России и других странах
• H&M – шведская компания, которая существует с 1947 года. На момент лета 2022 года H&M имела 4664 магазина в разных странах мира. Всего компания запустила 57 интернет-магазинов и физические точки на 77 рынках. Западная Европа имеет большее количество магазинов H&M – 1085. Там запущена почти четверть точек от общего мирового показателя компании.
• На официальном сайте H&M по-прежнему прописана информация, что магазины H&M и H&MHome временно открыты. Товары там продаются по полной цене без распродажных скидок. Купить товары через сайт в России нельзя – они доступны только в физических точках. Интересно, что компания H&M никогда не объявляла точную дату прекращения работы в России.
• Оставалась надежда, что H&M еще может остаться в России. Компании даже пришлось опровергать новости о поставках новой коллекции одежды. «Известия» утверждали со ссылкой на источник в руководстве: компания H&M надеялась дольше остаться на российском рынке, поэтому организовала поставки из Казахстана. Эта информация так и не была подтверждена.
• Летом «Интерфакс» писал, что на доходы H&M не повлияло прекращение работы в России. Во втором финансовом квартале чистая прибыль H&M оценивалась в 3,68 миллиарда шведских крон – это 364 миллиона долларов. Годом ранее за тот же период прибыль была на уровне 2,77 миллиардов шведских крон. Такую разницу в самой компании объяснили новыми коллекциями.
• Зато уже в следующем финансовом квартале произошло серьезное падение чистой прибыли. Компания списала 2,1 миллиарда крон, когда приняла решение о полном закрытии бизнеса в России. Об этом было объявлено уже после подведения итогов второго финансового квартала. Если сравнивать с прибылью за этот же период в прошлом году, показатель упал в девять раз.
• H&M показывает одинаковую схему по уходу в России и Беларуси. Только в Беларуси она реализуется через другой временной отрезок. 17 сентября стало известно, что точки H&M откроются там для реализации старых запасов. До этого они оставались временно закрытыми с весны. В Беларуси H&M не планирует новые поставки и собирается полностью прекратить работу.