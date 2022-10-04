H&M окончательно закрывается в России: где еще открыты продажи, как различается ситуация по городам

«Коммерсантъ» подробно писал о принципе ухода H&M из России. Сначала будут закрываться вообще все магазины в городах Дальнего Востока и Сибири. В центральной России это произойдет постепенно, начиная с наименее прибыльных точек. Эксперты оценивали сроки замены H&M в торговых центрах России в районе одного года. Место займут другие арендаторы площадей.

«РИА Новости» утверждают, что в открытых точках распродают остатки товара. Многие из них уже официально сообщают дату закрытия конкретных магазинов. Точка на Сходненской закроется уже 5 октября – через сутки после объявлении о полном сворачивании бизнеса H&M в России. Компания работала в России и развивала тут бренд с 2009 года.

По отдельным работающим точкам H&M можно узнать информацию через «Яндекс.Карты». Мы проверили на примере Москвы – там существуют три вида характеристик по магазинам H&M: открыт до определенного времени, временно закрыт, больше не работает. Здесь проблема сводится к обновлению актуальных данных. Оно может запаздывать и не успевать за новостями.