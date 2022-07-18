Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием
H&M
Магазины бренда не работали со второго марта, но только в середине июля компания объявила, что окончательно уходит из России. В официальном заявлении H&M говорит, что уходит из-за операционных проблем и «непредсказуемого будущего». Но перед уходом компания продаст в России остатки товаров. Старт распродажи – 1 августа.
Balenciaga и Gucci
Холдинг Kering еще в марте объявлял, что два его главных бренда приостановят работу в России на неопределенный срок. Что дальше с ними будет – пока нет новостей.
Reebok
Компания продала российскую долю турецкому холдингу FLO Retailing. Он получил в собственность более 100 магазинов и намерен не менять название, сохранив Reebok.
Reserved, Cropp
Польская компания LPP остановила продажу своих брендов 4 марта. В июле российское подразделение LPP стало собственностью компании в ОАЭ. Бренды обновятся и уже открываются в магазинах с новым названием.
Nike
Объявил о полном уходе в июне: «Магазины больше не откроются». Даже международный сайт компании теперь недоступен для России.
Levi’s
Компания окончательно ушла с российского рынка. Президент Levi’s говорил, что не рассчитывает на возвращение. «Коммерсант» пишет о желании компании продать российскую долю.
Puma
Привычный сценарий: объявление о временном уходе в марте и все еще неизвестное будущее.
Victoria's Secret
В конце мая компания объявила, что временная остановка деятельности станет окончательной – семь российских магазинов Victoria's Secret больше не откроются: «Учитывая продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране, мы не считаем возобновление продаж возможным».
adidas
Компания остановила работу в Россию, но в медиа появлялись инсайды, что adidas откроется до конца лета. На эти слухи компания отвечает, что пока не собирается возвращаться в Россию.
Tommy Hilfiger, Calvin Klein
Корпорация PVH в марте закрыла магазины своих брендов. Вернутся ли как-то Tommy Hilfiger и Calvin Klein в Россию – неизвестно.
Mango
Компания не работает в России, но генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин говорит, что Mango отдаст свой российский бизнес партнерам.
Prada
Ушли из России, никаких сообщений о возвращении нет.
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka
Испанская компания Inditex закрыла в марте все свои 502 магазина в России. Но пока Inditex платит за аренду помещений и рассматривает разные варианты возвращения – в том числе, и через продажу брендов другой компании.
Uniqlo
Бренд недоступен в России: закрыты все его 50 магазинов, невозможны покупки онлайн. В мае компания опровергала новости, что возвращается в Россию.