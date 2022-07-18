Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием

H&M

Магазины бренда не работали со второго марта, но только в середине июля компания объявила, что окончательно уходит из России. В официальном заявлении H&M говорит, что уходит из-за операционных проблем и «непредсказуемого будущего». Но перед уходом компания продаст в России остатки товаров. Старт распродажи – 1 августа.