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Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием

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dpa / global look press

H&M

Магазины бренда не работали со второго марта, но только в середине июля компания объявила, что окончательно уходит из России. В официальном заявлении H&M говорит, что уходит из-за операционных проблем и «непредсказуемого будущего». Но перед уходом компания продаст в России остатки товаров. Старт распродажи – 1 августа.

Balenciaga и Gucci

Холдинг Kering еще в марте объявлял, что два его главных бренда приостановят работу в России на неопределенный срок. Что дальше с ними будет – пока нет новостей. 

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Reebok

Компания продала российскую долю турецкому холдингу FLO Retailing. Он получил в собственность более 100 магазинов и намерен не менять название, сохранив Reebok. 

Reserved, Cropp

Польская компания LPP остановила продажу своих брендов 4 марта. В июле российское подразделение LPP стало собственностью компании в ОАЭ. Бренды обновятся и уже открываются в магазинах с новым названием.

Nike 

Объявил о полном уходе в июне: «Магазины больше не откроются». Даже международный сайт компании теперь недоступен для России. 

dpa / global look press

Levi’s

Компания окончательно ушла с российского рынка. Президент Levi’s говорил, что не рассчитывает на возвращение. «Коммерсант» пишет о желании компании продать российскую долю.

Puma

Привычный сценарий: объявление о временном уходе в марте и все еще неизвестное будущее.  

Victoria's Secret

В конце мая компания объявила, что временная остановка деятельности станет окончательной – семь российских магазинов Victoria's Secret больше не откроются: «Учитывая продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране, мы не считаем возобновление продаж возможным». 

adidas

Компания остановила работу в Россию, но в медиа появлялись инсайды, что adidas откроется до конца лета. На эти слухи компания отвечает, что пока не собирается возвращаться в Россию.

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Tommy Hilfiger, Calvin Klein

Корпорация PVH в марте закрыла магазины своих брендов. Вернутся ли как-то Tommy Hilfiger и Calvin Klein в Россию – неизвестно.

imago stock&people / global look press

Mango

Компания не работает в России, но генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин говорит, что Mango отдаст свой российский бизнес партнерам. 

Prada

Ушли из России, никаких сообщений о возвращении нет. 

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka

Испанская компания Inditex закрыла в марте все свои 502 магазина в России. Но пока Inditex платит за аренду помещений и рассматривает разные варианты возвращения – в том числе, и через продажу брендов другой компании.

Uniqlo

Бренд недоступен в России: закрыты все его 50 магазинов, невозможны покупки онлайн. В мае компания опровергала новости, что возвращается в Россию. 

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