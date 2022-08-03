Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию
Перед наступлением 2000 года мир ожидал чего-то страшного. С одной стороны, наступал миллениум – хоть второе тысячелетие и начиналось 1 января 2001 года. Но суеверные люди все равно пугались магии числа. Это объяснимо и не слишком интересно как феномен.
Куда важнее был другой страх – глобальной технологической катастрофы. Ее ожидания объясняются просто. Компьютеры программировались так, что представляли даты всего в двух числах. Поэтому при наступлении 2000 года компьютеры обновят дату с «99» до «00» – и автоматизированный мир окажется в 1900 году. Тогда произойдет всемирный сбой всех систем с неожиданными последствиями.
О миллениуме писали задолго до него. Но только к концу 90-х весь мир изучил, в чем же дело. И о «проблеме 2000 года» говорили главные люди мира.
Как мир боялся миллениума: трата сотней миллиардов на подготовку, обеспокоенный Билл Клинтон
Билл Клинтон боялся миллениума и несколько раз говорил, что это потенциальная проблема: «Это не фильм, где можно закрыть глаза во время страшных моментов». «Не думайте, что этот год можно встретить, вооружившись только хлопушками и шампанским».
В 1998-м Клинтон подписал указ о «создании комиссии по проблеме 2000 года». О своей программе объявляло министерство обороны США. Финансовая система готовилась печатать больше $200 на каждого гражданина – на случай, если все заберут деньги из банков.
Больше всего о наступлении 2000-го переживали в Штатах, но весь мир тоже готовился. США и Россия создали координационный центр, чтобы не допустить случайного обстрела друг друга ракетами. В ООН создали международный центр кооперации.
Крупные компании к тому моменту вовсю тратились, чтобы нанять специалистов, которые исправят их автоматизированные системы. Всего США потратили на подготовку к миллениуму $100 млрд (из них только 9 млрд потратило правительство). Есть оценка, что весь мир перед 2000 годом отдал IT-специалистам $600 млрд.
Исследователь компьютерной безопасности Стивен Белловин вспоминал, как на совещании с Клинтоном обсуждалось, что начало 2000 года – идеальный момент для DDOS-атак на системы США. Там даже поднимался вопрос о частичном отключении интернета в стране, на что Белловин сказал какому-то генералу: «Если вы готовы, то давайте. Я не буду этого делать».
Но многие предупреждали, что не стоит так паниковать – проблема с кодом решаема. Microsoft выпускал специальные обновления, а Билл Гейтс успокаивал людей: «Люди обеспокоены всей этой подготовкой [к миллениуму], но на самом деле возможные проблемы не вызовут и близко такой паники, о которой говорят».
Мир боится миллениума: люди запасаются едой, медиа паникуют, Шварценеггер спасает мир в «Конце света»
Ажиотаж вокруг миллениума привел к ожидаемой панике. Повысился спрос на обустройство бункеров и подвалов. А даже большие медиа вроде CNN советовали людям запасаться продуктами и важными вещами быта.
В то время повысился авторитет религиозных организаций, которые призывали готовиться к апокалипсису. Например, пастор со своей передачей на тв Джерри Фалвелл предупреждал: «С помощью проблемы 2000 года Господь, возможно, пытается привести эту страну в чувство, усмирить ее, начать возрождение, которое охватит весь мир к восторгу церкви». Фалвелл продавал VHS-кассеты (стоимость одной $28), где инструктировал христиан, как готовиться к миллениуму.
Как еще мир нагнетал наступление 2000 года.
- Apple выпустила жуткую рекламу с отсылкой к фильму «Космическая одиссея: 2001 год» (там по сюжету машина приобретала разум).
- В книжных магазинах – художественная литература о наступлении апокалипсиса, где книги обещают такой 2000 год: «Перебои в электроснабжении длились неделями, и Сэму не хватало еды и дров, чтобы пережить нехватку. Его жена Джун потеряла ребенка и чуть не умерла от недоедания и пневмонии, вызванной долгим отсутствием тепла и электричества».
- В 1999 году выходит фильм «Конец света». Арнольд Шварценеггер спасает мир от Антихриста.
- NBC выпускает фильм, где планету спасает супергерой-программист.
- Журнал Time (выпускал обложку с заголовком «Конец света»?) писал, что в редакции оборудовали для редакции подвальное помещение на случай катастрофы, но «Ожидания конца света оказались напрасными. Самым заметным событием ночи стала отставка Бориса Ельцина».
И что же случилось в 2000 году. Сбои были? Кто на этом заработал?
Есть свидетельства, что наступление 2000 года привело к некоторым сбоям. Но незначительным. Вот какие неполадки зафиксированы:
- В Австралии машина по печатанию билетов для автобусов сделала это с ошибками;
- В Италии некоторые заключенные получили еще сто лет тюрьмы (конечно, эту ошибку быстро исправили);
- В Гонконге перестали работать полицейские алкотестеры;
- По всему миру сбоили кассовые аппараты – и показывали 1900 год.
Некоторые люди признавались о сожалении, что ничего не случилось. Например, мужчина, построивший бункер, говорил, как хотел встретить апокалипсис и «чувствовал силы, что справился бы».
Но главный итог шумихи вокруг миллениума – IT теперь очень важная индустрия.
Программисты вспоминают конец 90-х как золотое время – они вдруг оказались очень востребованными. Только в США появилось до 300 стартапов по теме. Всего в мире было более 600 стартапов и тысячи консультантов, которым банки отдавали сотни миллионов долларов. Программист Крис Уэстон говорит, что многие проданные фирмам компьютерные программы были бесполезными.
Суперзвездой времени стал программист Питер де Ягер, который популяризировал «проблему 2000 года». Он выступал с лекциями, консультировал компании и даже добрался до выступления перед Конгрессом США. Де Ягер вспоминал, что давал по пять интервью в день и из-за занятости пропустил похороны брата. К концу 90-х де Ягер заработал $1,5 млн (час его выступления стоил $10 тысяч).