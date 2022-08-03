Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию

Перед наступлением 2000 года мир ожидал чего-то страшного. С одной стороны, наступал миллениум – хоть второе тысячелетие и начиналось 1 января 2001 года. Но суеверные люди все равно пугались магии числа. Это объяснимо и не слишком интересно как феномен.

Куда важнее был другой страх – глобальной технологической катастрофы. Ее ожидания объясняются просто. Компьютеры программировались так, что представляли даты всего в двух числах. Поэтому при наступлении 2000 года компьютеры обновят дату с «99» до «00» – и автоматизированный мир окажется в 1900 году. Тогда произойдет всемирный сбой всех систем с неожиданными последствиями.

О миллениуме писали задолго до него. Но только к концу 90-х весь мир изучил, в чем же дело. И о «проблеме 2000 года» говорили главные люди мира.