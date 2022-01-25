🖱️ Почему раньше компьютерные мышки были с шариком, который надо постоянно чистить, и где их купить сегодня

Современные компьютерные мыши: редко проводные, чаще – беспроводные, но обязательно оптические. До оптических использовалась мышь с шаровым приводом. Если вы знакомились с комьютером в 90-е или в начале нулевых, то точно делали это через шариковую мышку.

Как работал шарик в мышке и что это вообще такое

🖱️ Стальной шарик, покрытый резиной, располагался в самом сердце мышки на задней поверхности.

🖱️ К шарику прижимались два ролика, которые передали движения шарика на датчики угла поворота.

🖱️️️ Датчики были двух типов – контактный в виде диска с металлическими дорожками и оптический со светодиодом и фотодиодами. Недостатком контактного был быстрый износ, так что оптический стал более востребован.

🖱️ Чем тяжелее был шарик, тем точнее работала мышка.

В чем были минусы шариковых мышек (вы помните главный!)

🐭 Даже на чистом коврике для мыши шарик с роликами загрязнялись довольно быстро. Шарик нужно было вынимать и чистить, как и сами ролики. «До сих пор помню, как приятно было найти пыль, которую можно было соскрести в старой мыши», – такие воспоминания возникают, когда мышь заедает, а после чистки отлично работает снова.