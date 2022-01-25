🖱️ Почему раньше компьютерные мышки были с шариком, который надо постоянно чистить, и где их купить сегодня
Современные компьютерные мыши: редко проводные, чаще – беспроводные, но обязательно оптические. До оптических использовалась мышь с шаровым приводом. Если вы знакомились с комьютером в 90-е или в начале нулевых, то точно делали это через шариковую мышку.
Как работал шарик в мышке и что это вообще такое
🖱️ Стальной шарик, покрытый резиной, располагался в самом сердце мышки на задней поверхности.
🖱️ К шарику прижимались два ролика, которые передали движения шарика на датчики угла поворота.
🖱️️️ Датчики были двух типов – контактный в виде диска с металлическими дорожками и оптический со светодиодом и фотодиодами. Недостатком контактного был быстрый износ, так что оптический стал более востребован.
🖱️ Чем тяжелее был шарик, тем точнее работала мышка.
В чем были минусы шариковых мышек (вы помните главный!)
🐭 Даже на чистом коврике для мыши шарик с роликами загрязнялись довольно быстро. Шарик нужно было вынимать и чистить, как и сами ролики. «До сих пор помню, как приятно было найти пыль, которую можно было соскрести в старой мыши», – такие воспоминания возникают, когда мышь заедает, а после чистки отлично работает снова.
🐭 Современным оптическим мышкам не нужен коврик. Но мышка с шариком без коврика не работала.
🐭 Сама мышь с таким грузом воспринималась как тяжелый предмет, так что от долгой работы могла уставать рука.
🐭 Потеря шарика (бывало и такое) фактически делала мышь бесполезной. Так что в некоторых офисах и организациях сам отсек заклеивался скотчем, чтобы работник (например, перед увольнением) не мог стащить шарик из мышки. Да, такое было!
🐭 Дальше оказалось, что даже производство оптических мышей было проще и дешевле.
Технология уже настолько устарела, что даже невинный пост в твиттере вызвал массовую реакцию. Девушка написала: «Дети в наше время никогда не поймут, каково это — каждую неделю готовить твердый желток для компьютерной мыши». Так она пошутила о сходстве шарика и желтка куриного яйца.
В итоге твит собрал более 79 тысяч ретвитов. Многие и правда думали, что шарики изготавливались из яичных желтков.
Неужели кто-то ими до сих пор пользуется?
Да, еще встречаются ностальгирующих ретрофилов. Например, один из пользователей quora.com летом 2018-го рассказывал про соседа: чистит шарик примерно раз в неделю, но балдеет от ощущения при использовании мыши. Еще и хитро подключил ее каким-то образом к компьютеру, где нет такого порта.
Одиннадцать лет назад в сервисе ответов мэйла жил вопрос, где можно приобрести шарик для мышки. Хотя к тому времени человечество лет десять как пользовалось оптическими.
Мышь с шариком изобретена в 1972 году, через восемь – появилась оптическая. Но окончательная замена шариковых на оптические произошла только в конце 1990-х.
Что-то вдруг заела ностальгия. Где сейчас купить шариковую мышь?
На стандартных сайтах типа авито полно объявлений о продаже шариковых мышек, хотя цены бывают высокими. Например, около тысячи рублей. Тем более если мышь брендовая вроде Microsoft, которая их активно производила.
Но надо понимать, что к ноутбукам такие мышки никак не подойдут. Разъем COM или PS/2 есть только на старых системных блоках.
А что за мышь с шариком НА ней?
Были (и есть) и такие разновидности – трекболы. Это как перевернутая мышь, где шариком пользователь управляет ладонью или пальцами. Шарик на трекболе может располагаться в центре или сбоку.
Обычному пользователю вряд ли будет удобно, но в отдельных сферах деятельности он даже полезнее: там, где от курсора требуется особая точность.