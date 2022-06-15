Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет

Microsoft разрабатывала Internet Explorer (далее – IE) в течение 20 лет. Он появился в 1995-м и долгое время оставался главным – интернет у многих пользователей начался именно с него.

В 2015-м Microsoft ему на смену запустила браузер Edge. А 15 июня 2022-го – объявила о прекращении поддержки IE.

Internet Explorer не был единственным, но поначалу выигрывал конкуренцию и даже судился из-за этого

Компания Netscape Communications выпустила свой браузер еще раньше – в 1994-м. Первые бета-версии назывались Mosaic, но под таким именем выпускать его было нельзя – правами владела компания NCSA. Браузер стал называться Netscape Navigator. Создатели распространяли его через shareware-модель, то есть он не был полностью бесплатным.

Netscape не выкупила права на Mosaic у NCSA. Та продала их компании Spyglass, после чего случилась перепродажа Microsoft. Так Microsoft стал известен исходный код. В основе первых двух версий Internet Explorer был как раз Mosaic, но лидировал все равно Netscape.

Многое изменил выпуск IE 3.0 – он был существенно лучше первых версий и лучше Netscape. Одним из решающих факторов стала интеграция в операционную систему Windows 95.

В итоге Netscape подала в суд на Microsoft, жалуясь на нарушение норм честной конкуренции, но не преуспела. Однозначное лидерство захватил IE, а Netscape со своей продукцией ему стремительно уступала.