Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет
Microsoft разрабатывала Internet Explorer (далее – IE) в течение 20 лет. Он появился в 1995-м и долгое время оставался главным – интернет у многих пользователей начался именно с него.
В 2015-м Microsoft ему на смену запустила браузер Edge. А 15 июня 2022-го – объявила о прекращении поддержки IE.
Internet Explorer не был единственным, но поначалу выигрывал конкуренцию и даже судился из-за этого
Компания Netscape Communications выпустила свой браузер еще раньше – в 1994-м. Первые бета-версии назывались Mosaic, но под таким именем выпускать его было нельзя – правами владела компания NCSA. Браузер стал называться Netscape Navigator. Создатели распространяли его через shareware-модель, то есть он не был полностью бесплатным.
Netscape не выкупила права на Mosaic у NCSA. Та продала их компании Spyglass, после чего случилась перепродажа Microsoft. Так Microsoft стал известен исходный код. В основе первых двух версий Internet Explorer был как раз Mosaic, но лидировал все равно Netscape.
Многое изменил выпуск IE 3.0 – он был существенно лучше первых версий и лучше Netscape. Одним из решающих факторов стала интеграция в операционную систему Windows 95.
В итоге Netscape подала в суд на Microsoft, жалуясь на нарушение норм честной конкуренции, но не преуспела. Однозначное лидерство захватил IE, а Netscape со своей продукцией ему стремительно уступала.
Ответный удар от разработчиков Netscape и потеря популярности Internet Explorer
В середине 2000-х IE не имел конкурентов (около 90% пользователей всего интернета), но потом дела пошли хуже сразу по нескольким направлениям.
Первый бой Netscape проиграла. Но большая часть сотрудников Netscape перешла в проект Mozilla Foundation и мстила уже из него. В 2005-м браузер Mozilla Firefox 1.5 стал одним из рекордсменов года по числу загрузок.
В это же время популярность набирала Opera, к тому же серьезную долю рынка мобильных браузеров заняла Opera Mini. Еще и подключилась Apple с браузером Safari.
Одновременно с этим последовала неудача у Microsoft – шестая версия IE вышла с ошибками, в ней было мало изменений, браузер устаревал. Он не соответствовала стандартам разработки, заложенным W3C, – так от браузера стали отказываться веб-дизайнеры. Выпуск IE 7.0 также ничего кардинально не поменял.
Параллельно с этим конкуренты судились с Microsoft из-за разных вопросов.
Падение Internet Explorer с приходом Google Chrome
Google Chrome появился в конце 2008 года, а исходный код вышел в свободный доступ под именем Chromium. Если через год Chrome занимал 3,6% рынка браузеров, то через три – уже обогнал Firefox. А через четыре – стал главным браузером, захватив 36% рынка и опередив IE.
Исход боя был предрешен: Google тратила большие деньги и на сам продукт, и на рекламу. IE же сменился на Microsoft Edge и был переписан (причем перешел на движок Chromium), но и в этом случае успешным не стал.
По состоянию на май 2022-го аудитория Edge не дотягивает и до 4%. Более половины рынка занимает Chrome – почти 65%. Популярным стал мем о том, что Edge – лучший браузер для скачивания других браузеров. Так как только он установлен в операционной системы после покупки ПК/ноутбука.
Почему Internet Explorer стал хуже
Комплекс причин.
▪️ Выиграв первую браузерную войну, Microsoft перестала развивать IE, сосредоточившись на других направлениях. Возобновила развитие уже тогда, когда пришлось догонять конкурентов.
▪️ Появились вопросы к безопасности браузера. Например, в седьмой версии насчитали две сотни уязвимостей.
▪️ Другие браузеры работали быстрее. С развитием быстрого интернета скорость загрузки страниц становилась одним из ключевых факторов.
▪️ Как уже говорилось, разработчикам было сложно учитывать особенности IE. Известен даже случай, как в 2009 году на главной странице ютуба появился призыв скачать другие браузеры вместо IE 6 – инженеры ютуба самовольно вывесили его без одобрения руководства.
В мае 2021-го стало известно, что Microsoft удалит IE из Windows 10. Прекращение поддержки было намечено на 15 июня 2022-го. При входе в IE пользователи будут перенаправлены в Edge.