Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN
Кубок по финансовому моделированию FMWC (Financial Modeling World Cup) проводится c 2020 года. В чем суть. Финансисты со всего мира получают задачу. И они должны ее решать во время прямого эфира в программе Excel.
В 2022 FMWC добрался даже до телевидения – финал турнира транслировал канал ESPN 3. На ютубе трансляция собрала 300 тысяч просмотров. Ее ведут другие комментаторы-аналитики, которые на примере игр объясняют зрителям, как лучше работать с Excel.
В 2022 году участвовало 128 человек. Турнир прошел по системе плей-офф.
Но остается главный вопрос – в чем зрелищность того, что люди просто заполняют таблички?
Участники получают задание и список вопросов к ним. Свои ответы они должны представить в формате таблицы Excel. Чем больше правильных ответов – тем больше очков.
Интрига в том, что видно, как в прямом эфире финансисты соревнуются и применяют разный подход к решению задачи. У них ограничено время, и окончательно спортом делает счет на экране.
Например, в финале была такая задача, основанная на игре «Герои меча и магии». Вымышленные страны Winsia и Loblenia отправляют в бой друг против друга солдат, рыцарей и лучников.
У каждого юнита набор характеристик: очки здоровья (HP), атаки и стрельбы у лучников. В каждом раунде армии одновременно бьет друг по другу, а урон вычисляется как произведение очков атаки и количества юнитов. Удар сначала идет по солдатам, потом по рыцарям и лучникам.
Финансовые аналитики в течение 30 минут отвечают на вопросы, основанные на правилах игры.
Например, сколько HP у армии Winsia в начале сражения, если они начинают со следующим количеством бойцов?». Всего десять вариантов количества бойцов. За каждый точный ответ участник получает пять баллов. Но для начала им нужно написать правильную формулу в талицу.
Но это самый первый простой вопрос. Дальше уровни усложняются. И аналитикам при ответе нужно учитывать кучу факторов.
Первая формула простая. Но потом уровни сложности накладываются друг на друга, а в расчетах нужно учитывать количество оставшихся живых юнитов и их HP в каждом варианте в обеих армиях.
В финале в итоге случился разгром 734:280. Британец Эндрю Нгаи победил Майкла Джармана.
Но у аналитиков есть общий мировой рейтинг – и там уже лидирует американец Дермунд Эрли. Есть среди лучших и аналитик из России – Вадим Калимеев. Он работал в проектах «Сбербанка», «Открытия» и «Альфа-банка»
FMWC развивается. И у турнира есть свой мерч. А задачи и решения из игры можно тоже купить. Один вариант стоит 10 долларов. У организации все больше средств, и в 2022 году победитель FMWC получит приз 20 тысяч долларов.