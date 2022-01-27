Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN

Например, в финале была такая задача, основанная на игре «Герои меча и магии». Вымышленные страны Winsia и Loblenia отправляют в бой друг против друга солдат, рыцарей и лучников.

У каждого юнита набор характеристик: очки здоровья (HP), атаки и стрельбы у лучников. В каждом раунде армии одновременно бьет друг по другу, а урон вычисляется как произведение очков атаки и количества юнитов. Удар сначала идет по солдатам, потом по рыцарям и лучникам.

Финансовые аналитики в течение 30 минут отвечают на вопросы, основанные на правилах игры.

Например, сколько HP у армии Winsia в начале сражения, если они начинают со следующим количеством бойцов?». Всего десять вариантов количества бойцов. За каждый точный ответ участник получает пять баллов. Но для начала им нужно написать правильную формулу в талицу.

Но это самый первый простой вопрос. Дальше уровни усложняются. И аналитикам при ответе нужно учитывать кучу факторов.

Первая формула простая. Но потом уровни сложности накладываются друг на друга, а в расчетах нужно учитывать количество оставшихся живых юнитов и их HP в каждом варианте в обеих армиях.

В финале в итоге случился разгром 734:280. Британец Эндрю Нгаи победил Майкла Джармана.