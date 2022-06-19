Почему в России есть проблемы с загрузкой новых версий Windows – связано ли это с позицией Microsoft по работе в стране
Пользователи из России сталкиваются с проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Обновление Windows через системную утилиту проходит без проблем (это подтвердил «Код Дурова»), но прямая загрузка образа не начинается – высвечиваются различные ошибки. Несколько жалоб поступило и от жителей Казахстана.
Что случилось с загрузкой Windows на сайте Microsoft
На официальном сайте Microsoft доступно несколько способов взаимодействия с Windows 11. Загрузку файла помощника по установке Windows сама компания Microsoft называет лучшим вариантом для используемого устройства. При попытке начать скачивание появляется запись: «Файл или каталог не найден». Если перед этим включить VPN, загрузка начинается без проблем.
Мы неудачно попытались загрузить Windows 11. «Коммерсантъ» пишет, что пользователи с российскими IP-адресами не могут скачать Windows 10 и утилиту Media Creation Tool. Проблема всегда решается включением VPN: корреспондент ТАСС проверил это на собственном примере. У CNews есть скриншоты, которые доказывают наличие проблем при скачивании 18-19 июня.
DTF утверждает, что утилита Media Creation Tool скачивается без ограничений. В момент написания этого материала у нас ее загрузка действительно начиналась при выключенном VPN. Зато первые проблемы со скачиванием образов Windows возникли у российских пользователей еще 18 июня. Тогда вместе с включением VPN надо было обязательно уйти с российской версии сайта.
Microsoft не дала ни одного комментария по ситуации.
Откуда могли возникнуть такие проблемы – как это связано с решением Microsoft
В марте Microsoft выпустила официальное заявление об уходе из России. Компания приостановила все новые продажи продуктов и услуг внутри страны. Основной причиной такого решения компания Microsoft называла санкции. Аналитики отвечали на эти новости, что все проданные продукты Microsoft продолжат работу у пользователей из России. Так и произошло.
В июне агентство Bloomberg опубликовало еще одно заявление Microsoft. Там компания рассказывала о существенном сокращении операций в России. Это объяснялось экономическими перспективами и влиянием на бизнес. Microsoft объяснила, что из-за этого пострадают 400 сотрудников компании внутри России. Компания пообещала им поддержку.
Уже после этого поста Microsoft занялась проверкой подписок Game Pass. Позже из-за накрутки некоторые подписки у людей со всего мира были аннулированы. «Ведомости» вспоминали такие слова представителей Microsoft: «Мы продолжим выполнять наши существующие контрактные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе».
Что еще надо знать о работе Microsoft в России
Компания Microsoft сотрудничает с Россией с 1992 года. Сейчас у нее действует российский офис, который находится в Москве. С 2013-го запущено юридическое лицо ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус». Оно занимается исследованиями рынка и считается центром разработок. В последние годы число работников Microsoft в России постепенно сокращалось.
Windows 11 доступна для пользователей со всего мира с октября 2021 года. У жителей России были дополнительные привилегии по ее установке. «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагали бесплатное обновление Windows на ноутбуках – они выступали официальными партнерами Microsoft в России. Позже обновление Windows 10 до Windows 11 стало возможно автоматически.
В 2019 году ФАС исследовала российский рынок операционных систем. Тогда в отчете утверждалось, что Microsoft на нем доминирует и фактически становится монополистом. В момент открытия доступа к Windows 11 самой популярной операционной системой в России оставалась Windows 10. Осенью 2021-го ее установили 75% пользователей продукции Microsoft.
Позже ее доля сократилась, но оставалась весомой. В мае 2022 года расклад был таким:
Еще в 2018-м Россия намекала, что у Microsoft могут возникнуть проблемы в работе. Тогда об этом говорил советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Повод: ограничение от властей США в адрес «Лаборатории Касперского». В тот момент пошли слухи о возможном заявлении Microsoft по уходу из России. Ничего не произошло – компания работала до 2022 года.