Почему в России есть проблемы с загрузкой новых версий Windows – связано ли это с позицией Microsoft по работе в стране

Что случилось с загрузкой Windows на сайте Microsoft

На официальном сайте Microsoft доступно несколько способов взаимодействия с Windows 11. Загрузку файла помощника по установке Windows сама компания Microsoft называет лучшим вариантом для используемого устройства. При попытке начать скачивание появляется запись: «Файл или каталог не найден». Если перед этим включить VPN, загрузка начинается без проблем.

Мы неудачно попытались загрузить Windows 11. «Коммерсантъ» пишет, что пользователи с российскими IP-адресами не могут скачать Windows 10 и утилиту Media Creation Tool. Проблема всегда решается включением VPN: корреспондент ТАСС проверил это на собственном примере. У CNews есть скриншоты, которые доказывают наличие проблем при скачивании 18-19 июня.

DTF утверждает, что утилита Media Creation Tool скачивается без ограничений. В момент написания этого материала у нас ее загрузка действительно начиналась при выключенном VPN. Зато первые проблемы со скачиванием образов Windows возникли у российских пользователей еще 18 июня. Тогда вместе с включением VPN надо было обязательно уйти с российской версии сайта.

Microsoft не дала ни одного комментария по ситуации.