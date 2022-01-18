«Обменяю PlayStation на 12 сосисок». Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов – и все обсуждают, как Xbox побеждает в войне консолей

Главная и самая обсуждаемая новость дня – Microsoft купил игрового издателя Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это самая масштабная сделка в игровой индустрии, которая проходит на фоне массовых увольнений и скандалов о домогательствах и притеснениях в Activision Blizzard.

Но что она значит для обычных любителей игр?

Activision Blizzard включает в себя 15 студий. И они делали большие игровые хиты: World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Hearthstone.

Вероятно, многие игры станут эксклюзивом продуктов Microsoft – подписочного сервиса Xbox Game Pass и PC Game Pass. Т.е., впервые PlayStation Sony получит серьезную конкуренцию в эксклюзивах. Тем более, в этом году Microsoft поглотил ZeniMax Media вместе с пятью студиями, которые делали The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Wolfenstein, DOOM, Deathloop и другие игры.

22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие

Окончательно Microsoft поглотит Activision Blizzard в течение трех лет, пока сделка проходит антимонопольную проверку.

Но уже сейчас понятно, что расклад в видеоиграх сильно изменится. Об этом и шумят весь вечер соцсети.

Во-первых, о том, как Xbox теперь побеждает PlayStation.