Microsoft
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«Обменяю PlayStation на 12 сосисок». Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов – и все обсуждают, как Xbox побеждает в войне консолей

вчера, 23:31

Keystone Press Agency / global look press

Главная и самая обсуждаемая новость дня – Microsoft купил игрового издателя Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это самая масштабная сделка в игровой индустрии, которая проходит на фоне массовых увольнений и скандалов о домогательствах и притеснениях в Activision Blizzard.

Но что она значит для обычных любителей игр?

Activision Blizzard включает в себя 15 студий. И они делали большие игровые хиты: World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Hearthstone.

Вероятно, многие игры станут эксклюзивом продуктов Microsoft – подписочного сервиса Xbox Game Pass и PC Game Pass. Т.е., впервые PlayStation Sony получит серьезную конкуренцию в эксклюзивах. Тем более, в этом году Microsoft поглотил ZeniMax Media вместе с пятью студиями, которые делали The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Wolfenstein, DOOM, Deathloop и другие игры.

22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие 

Окончательно Microsoft поглотит Activision Blizzard в течение трех лет, пока сделка проходит антимонопольную проверку.

Но уже сейчас понятно, что расклад в видеоиграх сильно изменится. Об этом и шумят весь вечер соцсети. 

Во-первых, о том, как Xbox теперь побеждает PlayStation.

Игра про Крэш Бандикута ассоциировалась у вас как вечный эксклюзив PlayStation? Да, теперь Crash Bandicoot может быть игрой Xbox!

Про скандалы в Activision Blizzard люди тоже помнят.

И все удивляются цене сделки. 

Много шуток о главе Microsoft Филе Спенсере – он стал символом могущества и начала новых консольных войн.

Очень популярен мем «Фил Спенсер *** [имеет]»

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