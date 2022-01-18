Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших издателей видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Компании продолжат независимую работу до закрытия сделки, но потом Activision станет подчиняться Филу Спенсеру, генеральному директору Microsoft Gaming.
После завершения сделки Microsoft получит франшизы Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, а также киберспортивную лигу Major League Gaming (проводит турниры по Dota 2, CS:GO, Call Of Duty: Ghosts).
Microsoft после этой сделки станет третьим по выручке издателем после Tencent и Sony. Компания объяснила сделку не только желанием развивать игровой бизнес, но и планами по строительству своей метавселенной. Об этих планах стало известно еще осенью 2021 года, когда Microsoft презентовала Mesh for Teams – инструмент для создания 3D-аватаров.
- Покупка Activision последовала после череды скандалов, связанных с издателем. The Wall Street Journal в ноябре 2021 года опубликовал материал о домогательствах и дискриминации.
- Одним из главных лиц скандала стал руководитель Activision – Бобби Котик. Из релиза Microsoft следует, что он останется в компании до завершения сделки. Сохранит ли он пост после этого – неизвестно.
- Компания начала внутреннее расследование, накануне анонса сделки стало известно об увольнении 37 человек и привлечении к «дисциплинарной ответственности» еще 44. Расследование в Activsion продолжается.