Самый обсуждаемый игрок в CS:GO – пацан из академии NAVI. В 16 лет он оценивается в 600 тысяч и готовится к трансферу
NAVI – главная команда в CS:GO прямо сейчас. Мы подробно рассказывали об исторической победе NAVI на турнире Major в Стокгольме, после которой капитан сделал девушке предложение. Дальше команда выиграла BLAST Premier – эта победа принесла ей лишние 225 тысяч долларов. Сейчас NAVI прочно занимает первое место в рейтинге HLTV.
В CS:GO постепенно наступает время топ-трансферов. Наполовину поменялся состав чемпионской команды Astralis, которая в этом году провалила все важные турниры. Ждут притока игроков Vitality – одни из основных соперников NAVI в рейтингах. Их всех вытесняют разговоры о m0NESY из NAVI Junior. Он не выступал на главных турнирах с лучшими игроками, но уже удивляет.
Илье m0NESY Осипову всего 16 лет. Его достижением остается роль запасного в первой команде NAVI, остальные – за молодежку. По правилам NAVI Junior может играть на второстепенных ивентах. Летом m0NESY говорил о целях: «Сейчас я ставлю перед собой цель хорошо показывать себя на тир-2, тир-3 турнирах, войти в топ-30 HLTV вместе с командой NAVI Junior».
Почему сейчас везде говорят о трансфере m0NESY. Это точно важно?
Внутри CS:GO раскручивается трансфер: снайпер m0NESY может перейти в G2. Осенью NAVI и G2 играли на PGL Major Stockholm 2021, где встретились в финале. Тогда NAVI победила на двух картах. О возможном трансфере m0NESY написали все известные инсайдеры по CS:GO. Подтверждение трансфера ожидается в ближайшее время, хотя и постоянно откладывается.
Напоминаем: мы на «Голе» настороженно относимся к любым инсайдам. Но иногда без их упоминания обойтись нельзя. Мы не обязываем вас верить в детали – с помощью них просто показываем все оттенки ситуации. В случае с уходом m0NESY по инсайдерской информации есть большой разброс, поэтому прочитайте здесь главное.
Что известно вокруг этой истории:
👀 Мелькает разная сумма трансфера. Самая высокая – 600 тысяч долларов. Другие источники рассказывают о цене в 200-500 тысяч долларов.
👀 NAVI и G2 договариваются о трансфере. Еще были переговоры с Team Liquid. За эту американскую команду на старте карьеры выступал s1mple.
👀 Ключевой пункт в сделке – обратный выкуп. Такое практикуется у футбольных топ-клубов. NAVI не готова окончательно отказываться от перспективного актива.
👀 Возможный трансфер косвенно подтверждается через игроков. Спортсмены из G2 подписались на m0NESY. Вместе с ними он играл в шоу-матчах.
👀 В конце ноября тренер NAVI Junior Амиран Рехвиашвили подтвердил наличие предложений по m0NESY. Но обозначил позицию организации: пока она не готова к продаже.
👀 Сам m0NESY в тот же момент прямо сказал, что готов к тир-1 сцене (= выступать в лучших клубах). Амиран Рехвиашвили опубликовал твит: «У бурных чувств неистовый конец».
Последний пост в инстаграме m0NESY был неделю назад – он показал мотивационную цитату. Важно: в будущем m0NESY связывает себя с NAVI. Возможность игры там остается его глобальной мечтой. NAVI тоже считают m0NESY перспективным активом. Временный трансфер или аренда возможны из-за конфликта позиций. В NAVI роль снайпера исполняет s1mple.
m0NESY – самый популярный талант из CS:GO. Но это ему не мешает
NAVI Junior в этом сезоне дошла до финала WePlay Academy League. Итог – второе место. Сам m0NESY считает, что именно этот турнир позволил ему набраться опыта, прокачать умения и подготовиться к переходу на уровень выше. Вместе с m0NESY там выступал опытный flamie, который ранее играл за основу NAVI. Он передавал новый опыт и тактики.
С игрой m0NESY прямо сейчас ассоциируется вся команда NAVI Junior. Через него организация продвигает академию и показывает, что таланты могут быстро прогрессировать. В последний год m0NESY считался следующим, кто перейдет в основной состав NAVI. Первым был Валерий B1t Ваховский, который уже стал участником ключевых побед NAVI. И заменил там именно flamie.
К декабрю 2021 года m0NESY уже имеет 121 тысячу подписчиков в инстаграме. Это всего на 53 тысячи меньше, чем у ZywOo – главного спортсмена в CS:GO из Европы. Он проигрывает в популярности всем игрокам из основы NAVI, но это объяснимо общими достижениями команды. Еще m0NESY выделяется на твиче – там у него уже почти 390 тысяч фолловеров.
Он начинал в CS:GO с команды NewBALLS. Параллельно набирала популярность команда-проект для молодых игроков NAVI Junior. Туда m0NESY попал в 14 лет. Клуб даже отдельно подчеркивал, что из-за возрастных ограничений m0NESY не сразу сможет выступать на турнирах (это похоже на возрастной ценз в фигурке). Но организация видела в нем потенциал и следила за игрой.
На тот момент m0NESY уже зарабатывал популярность через стримы и достижения по возрасту. Так он описывал игровое время перед трансфером в NAVI Junior: «Мы собрались на первый буткемп с командой NewBALLS – это мой первый серьезный коллектив. Далее – хорошее выступление на онлайн-турнире, пара удачных LAN'ов (на одном из них я получил MVP)».
Подросток m0NESY уже давно попал в FACEIT Pro League – там выступают стримеры и про-игроки. Ее организаторы еще называли m0NESY одним из лучших киберспортсменов по игре. Его единственная проблема – отсутствие опыта на высоком профессиональном уровне. Пока это называется главным недостатком m0NESY. Но его перспектива перекрывает все.
В ноябре 2021 года m0NESY уверенно отвечал на вопрос о том, что он уже сейчас известнее многих игроков: «Я слышал это множество раз от разных людей и фанатов, видел сообщения в соцсетях. Возможно, это правда, но я изо всех сил стараюсь не поддаваться дурным мыслям. На меня это не оказывает никакого негативного воздействия».
Что еще мы знаем о m0NESY:
🎲 Он уже несколько лет изучает английский язык. Стремится уже в ближайшее время свободно давать на нем интервью.
🎲 Во время игр на турнирах m0NESY почти всегда жует жвачку. Так он концентрируется в ключевые моменты.
🎲 Карьеру в CS начал из-за старшего брата. Смотрел на его игру, потом пробовал себя в Dota 2. CS получил в подарок от брата в 2015-м.
🎲 Фанаты NAVI уже давно ждут m0NESY в основе. Но все в организации называют его обычным добродушным парнем. Слова m0NESY о будущем: «Мое время придет».
🎲 Для прогресса m0NESY тренируется минимум по десять часов в день. В это время он включает профессиональные тренировки и обычные игры с друзьями.
🎲 Люди в твиттере называют m0NESY сумасшедшим парнем и просят, чтобы G2 ни при каких условиях его не упустила. Напоминают историю, когда G2 посчитала ZywOo читером и отказалась от его подписания.