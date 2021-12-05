Самый обсуждаемый игрок в CS:GO – пацан из академии NAVI. В 16 лет он оценивается в 600 тысяч и готовится к трансферу

NAVI – главная команда в CS:GO прямо сейчас. Мы подробно рассказывали об исторической победе NAVI на турнире Major в Стокгольме, после которой капитан сделал девушке предложение. Дальше команда выиграла BLAST Premier – эта победа принесла ей лишние 225 тысяч долларов. Сейчас NAVI прочно занимает первое место в рейтинге HLTV.

В CS:GO постепенно наступает время топ-трансферов. Наполовину поменялся состав чемпионской команды Astralis, которая в этом году провалила все важные турниры. Ждут притока игроков Vitality – одни из основных соперников NAVI в рейтингах. Их всех вытесняют разговоры о m0NESY из NAVI Junior. Он не выступал на главных турнирах с лучшими игроками, но уже удивляет.

Илье m0NESY Осипову всего 16 лет. Его достижением остается роль запасного в первой команде NAVI, остальные – за молодежку. По правилам NAVI Junior может играть на второстепенных ивентах. Летом m0NESY говорил о целях: «Сейчас я ставлю перед собой цель хорошо показывать себя на тир-2, тир-3 турнирах, войти в топ-30 HLTV вместе с командой NAVI Junior».