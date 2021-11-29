NAVI
S1mple
Поделиться:
Комментарии:
0
#NAVI #S1mple

NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира

6 часов назад

NAVI

твиттер HLTV.org

🇺🇦 Natus Vincere (NAVI) победила 🇫🇷 Vitality в финале BLAST Premier со счетом 2:1. Игра проходила до побед на двух картах – 16:12 на Miarge, 6:16 на Nuke и 16:7 на Инферно.

Лучшим игроком турнира признан Александр S1mple Костылев. Его рейтинг составил 1,39 балла, по ходу сезона он в седьмой раз получает эту награду.

Александр S1mple Костылев

твиттер HLTV.org

  • BLAST Premier был первым турниром после победного мейджора в Стокгольме – главного турнира по CS:GO.
  • Одной из главных интриг было противостояние S1mple и Матье ZyWoo Эрбо – снайпера Vitality. Это главные соперники в рейтинге за звание лучшего игрока мира. Пока в общем рейтинге лидирует ZyWoo, несмотря на поражение в финале BLAST Premier.
  • Турнир проходил в Копенгагене, призовой фонд составил 425 тысяч долларов. 225 тысяч получил победитель.

В составе NAVI выступают: 🇺🇦 Кирилл Boombl4 Михайлов, 🇺🇦 Александр S1mple Костылев, 🇷🇺 Валерий B1t Ваховский, 🇷🇺 Денис electronic Шарипов, 🇷🇺 Илья Perfecto Залуцкий.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
HLTV
Еще по теме
Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#NAVI
#S1mple