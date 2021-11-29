NAVI
S1mple
NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира
6 часов назад
🇺🇦 Natus Vincere (NAVI) победила 🇫🇷 Vitality в финале BLAST Premier со счетом 2:1. Игра проходила до побед на двух картах – 16:12 на Miarge, 6:16 на Nuke и 16:7 на Инферно.
Лучшим игроком турнира признан Александр S1mple Костылев. Его рейтинг составил 1,39 балла, по ходу сезона он в седьмой раз получает эту награду.
- BLAST Premier был первым турниром после победного мейджора в Стокгольме – главного турнира по CS:GO.
- Одной из главных интриг было противостояние S1mple и Матье ZyWoo Эрбо – снайпера Vitality. Это главные соперники в рейтинге за звание лучшего игрока мира. Пока в общем рейтинге лидирует ZyWoo, несмотря на поражение в финале BLAST Premier.
- Турнир проходил в Копенгагене, призовой фонд составил 425 тысяч долларов. 225 тысяч получил победитель.
В составе NAVI выступают: 🇺🇦 Кирилл Boombl4 Михайлов, 🇺🇦 Александр S1mple Костылев, 🇷🇺 Валерий B1t Ваховский, 🇷🇺 Денис electronic Шарипов, 🇷🇺 Илья Perfecto Залуцкий.
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