NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира

🇺🇦 Natus Vincere (NAVI) победила 🇫🇷 Vitality в финале BLAST Premier со счетом 2:1. Игра проходила до побед на двух картах – 16:12 на Miarge, 6:16 на Nuke и 16:7 на Инферно.

Лучшим игроком турнира признан Александр S1mple Костылев. Его рейтинг составил 1,39 балла, по ходу сезона он в седьмой раз получает эту награду.