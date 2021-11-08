Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом
Команда Natus Vincere обыграла G2 Esports в финале турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Счет по картам – 2:0. Для NAVI эта победа стала первой на турнирах серии Major. До этого команда проиграла три финала с сухим счетом. В финале-2021 G2 выбрала карту Ancient. Еще во время игры на ней в трансляцию попал момент, где фанат G2 разрывает плакат.
Твиттер-аккаунт NAVI это тоже заметил. И попросил человека на скриншотах откликнуться, чтобы он получил от команды футболку. В ответ на это сообщение десятки людей написали, что на фото именно они. И все-таки нужный человек нашелся. Аккаунт NAVI пишет: «Не волнуйтесь, ребята, мы нашли человека на фото. Утром первым делом передадим ему футболку».
В соцсетях есть и другая интересная история.
Твиттер-аккаунт NAVI наехал на аккаунт G2 агрессивным твитом сразу после финала. Не все фанаты поняли, что стало причиной. Параллельно аккаунт G2 грустил из-за упущенной второй карты: «Передача гранат? Что в CS:GO добавится дальше? Передача комплектов для обезвреживания бомбы? Передача ножей? G2 отдает карту против NAVI со счета 15:10?»
Дальше было поздравление всех фанатов с алмазной монетой – вполне обычное для итога матча:
Твиттер NAVI опубликовал пост с обращением к G2: «Эй, выбросите и это». В комментариях было дополнение: «Только уважение для игроков G2. Никакой пощады для твиттера G2». Фанаты в комментариях просят NAVI удалить этот твит. Но у него есть история – это ответ на посты G2 после побед над другими командами PGL Major Stockholm 2021.
Весь турнир твиттер-аккаунт G2 дерзко отмечал победы – так, что за подобные твиты его критиковали фанаты. Отсылка с мусорным пакетом идет именно к конкретному твиту от G2. Он опубликован 30 октября. В этот день команда G2 победила Faze Clan (16:7 на карте Mirage). И отметила вторую победу в стадии «Легенд» таким образом: