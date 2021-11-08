Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом

Команда Natus Vincere обыграла G2 Esports в финале турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Счет по картам – 2:0. Для NAVI эта победа стала первой на турнирах серии Major. До этого команда проиграла три финала с сухим счетом. В финале-2021 G2 выбрала карту Ancient. Еще во время игры на ней в трансляцию попал момент, где фанат G2 разрывает плакат.

Твиттер-аккаунт NAVI это тоже заметил. И попросил человека на скриншотах откликнуться, чтобы он получил от команды футболку. В ответ на это сообщение десятки людей написали, что на фото именно они. И все-таки нужный человек нашелся. Аккаунт NAVI пишет: «Не волнуйтесь, ребята, мы нашли человека на фото. Утром первым делом передадим ему футболку».