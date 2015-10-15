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G2
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G2
Дата основания
15 октября 2015
Инфо
Европейская киберспортивная организация со штаб-квартирой в Берлине
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