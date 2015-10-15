G2

Дата основания
15 октября 2015
Инфо
Европейская киберспортивная организация со штаб-квартирой в Берлине
Лента
Материалы
Новости
Киберспортивная команда NAVI состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
#NAVI
Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом
1
#NAVI – G2
1
Сколько NAVI заработала за победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
1
#NAVI – G2
1
Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
1
#S1mple
1