Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
NAVI обыграла G2 в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. Это главный турнир сезона в игре CS:GO. До этого NAVI никогда не выигрывала турнир серии Major (или просто мажор). В составе победителей выделяется Александр s1mple Костылев, который идет на первом месте в рейтинге HLTV. Ранее он еще не брал первое место на мажоре, хотя играл в финале не только за NAVI.
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021
Что нужно понимать:
💥 Турниры серии Major проводятся два раза в год (исключение – время пандемии). Ранее команда Natus Vincere в разных составах трижды играла в финалах мажора и еще столько же раз занимала 3-4 места. Она проиграла все финалы мажора до 2021 года.
💥 В 2021 году на PGL Major Stockholm увеличен призовой фонд. Он составляет 2 миллиона долларов, победитель забирает половину из этой суммы. Так произошло из-за паузы во время пандемии коронавируса. Major не проводился больше двух лет.
💥 S1mple играет за NAVI с 2016 года. Его главное достижение в команде – Intel Grand Slam. Этот трофей вручается вместе с золотыми слитками на сумму миллион долларов. Для него команда должна выиграть за сезон четыре ESL или DreamHack. NAVI получила приз в сентябре 2021 года.
💥 Игроки и фанаты спорят о престиже Intel Grand Slam и Major. Обладателями Intel Grand Slam становились только три команды. Игрок NAVI B1t говорил, что это две равные и престижные цели. Но даже сам s1mple уже высказывался, что взять Intel Grand Slam, возможно, престижнее.
Потому что Major всегда складывался для него неудачно.
2016 год был главным шансом в карьере Симпла. Его Team Liquid играла в финале турнира ESL One: Cologne 2016. В тот год s1mple уехал в Америку – его мотивация подробно рассказана в отдельном фильме. Тогда ему было всего 18 лет. В США s1mple не чувствовал себя комфортно. Были проблемы, потому что скучал по семье и друзьям.
В Кельне Team Liquid проиграла бразильской команде SK Gaming (0:2). За нее играли легендарные FalleN и coldzera, которые тогда находились в лучшей форме. S1mple ушел из Team Liquid через полтора месяца после того финала. Он стал пиком его недолгой американской карьеры. Перед этим был еще один Major – там Liquid вылетела в полуфинале.
Мама Симпла вспоминала его слова после первого финала: «Мама, ты не понимаешь. Если бы тогда я выиграл Major, то был бы самым молодым победителем в мире. Больше такого момента не будет». Это она рассказывала в фильме NAVI к пятилетию контракта Симпла. Его слезы после того финала следующие пять лет постоянно мелькали во время матчей на крупных турнирах.
NAVI – команда мечты для Симпла. В ней он продолжил карьеру после Team Liquid, а в 2017-м так признался ей в любви в твиттере: «Я столько раз слышу вопрос о том, уйду ли из NAVI. Нет, я останусь в этой организации навсегда». Во втором твите было пояснение: «Некоторые люди здесь мне сильно помогают. Если уйдут они, то уйду и я».
В 2018-м был первый шанс для Симпла на победу в мажоре вместе с NAVI. Тогда этому помешал идеальный соперник. Датская организация Astralis собрала звездный состав, который доминировал еще несколько лет: gla1ve, dev1ce, dupreeh, Magisk, Xyp9x. В том финале s1mple сильно нервничал и закончил его с худшим показателем по среднему урону за раунд.
Сейчас Костылеву уже 24 года. Новый мажор с NAVI он проводил на максимальной уверенности. Его лучшей игрой до финала стал полуфинал против Gambit. Дерби СНГ-команд завершилось разгромной победой NAVI на двух картах. S1mple сделал 50 фрагов, а в одном из моментов приложил руку к наушнику. Это стало мемом и разошлось по всем соцсетям.
Перед финальной игрой NAVI – G2 в 2021-м его главным соперником считался NiKo. Это самый результативный игрок команды G2. В твиттере он вспомнил их совместное фото из 2019 года. Тогда NiKo шутил: «Ноль мажоров на этой фотографии». Теперь поднял старый твит и пожелал сопернику удачи. S1mple ответил: «Тебе тоже, брат. Завтра один из нас войдет в историю».
А потом взбодрил интервью перед финалом – жестами пообщался с фанатами, когда NiKo отвечал на вопросы. В первом раунде на карте Ancient игроки NAVI не потеряли ни одного игрока. S1mple сразу помахал фанатам – так ответил на их рев. Перед этим был важный вывод из интервью самого Симпла: именно игроки NAVI сейчас фавориты – надо подтверждать.
До финального матча NAVI не проиграла на турнире ни одной карты. S1mple следил за выступлениями G2 и отдельно выделял именно NiKo. Говорил, что не расстроится, если именно он получит титул MVP турнира. Личной и командной целью s1mple называл именно победу на мажоре. Потому что индивидуальных наград у него хватает и без этого.
Ранее s1mple становился лучшим киберспортсменом года, забирал награду игроку года, 15 раз был MVP. Он много раз высказывался о целях на мажор – еще в 2017-м называл это соревнование турниром на миллион (и не только из-за призового фонда). Еще подтверждал, что NAVI берет пример с Astralis. Поэтому есть постоянные тренировки и общение с психологом.
PGL Major Stockholm 2021 – турнир, который полностью изменил расстановку по силам в игре CS:GO. Astralis даже не вышла из группы, хотя до этого выиграла три мажора подряд. Теперь там анонсированы перемены в составе и уход тренера. Бывший топ-клуб официально откатывается к середнякам. NAVI с этой победой закрепляется в статусе лучшей команды мира прямо сейчас.
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
Поздравляем команду! На одном дыхании турнир у них.