Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала

NAVI обыграла G2 в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. Это главный турнир сезона в игре CS:GO. До этого NAVI никогда не выигрывала турнир серии Major (или просто мажор). В составе победителей выделяется Александр s1mple Костылев, который идет на первом месте в рейтинге HLTV. Ранее он еще не брал первое место на мажоре, хотя играл в финале не только за NAVI.

NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021

Что нужно понимать:

💥 Турниры серии Major проводятся два раза в год (исключение – время пандемии). Ранее команда Natus Vincere в разных составах трижды играла в финалах мажора и еще столько же раз занимала 3-4 места. Она проиграла все финалы мажора до 2021 года.

💥 В 2021 году на PGL Major Stockholm увеличен призовой фонд. Он составляет 2 миллиона долларов, победитель забирает половину из этой суммы. Так произошло из-за паузы во время пандемии коронавируса. Major не проводился больше двух лет.

💥 S1mple играет за NAVI с 2016 года. Его главное достижение в команде – Intel Grand Slam. Этот трофей вручается вместе с золотыми слитками на сумму миллион долларов. Для него команда должна выиграть за сезон четыре ESL или DreamHack. NAVI получила приз в сентябре 2021 года.

💥 Игроки и фанаты спорят о престиже Intel Grand Slam и Major. Обладателями Intel Grand Slam становились только три команды. Игрок NAVI B1t говорил, что это две равные и престижные цели. Но даже сам s1mple уже высказывался, что взять Intel Grand Slam, возможно, престижнее.

Потому что Major всегда складывался для него неудачно.